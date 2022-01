São Caetano anuncia a contratação do atacante Ricardo Oliveira, de 41 anos

O São Caetano surpreendeu nesta segunda-feira ao anunciar a contratação do experiente atacante Ricardo Oliveira. O jogador de 41 anos chega para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

"Ricardo Oliveira é do Azulão!!! O segundo maior artilheiro em atividade no futebol brasileiro, com 377 gols marcados por clubes e pela seleção, agora vai defender o São Caetano no Paulistão da Série A2. #OAzulaoVoltou", informou o clube em suas redes sociais.

Ricardo Oliveira estava sem clube desde que deixou o Coritiba em fevereiro de 2021. Ele chegou a ser sondado pela Portuguesa, onde fez 51 gols em 85 jogos, mas as conversas não evoluíram. Ele também acumula passagens por Santos, São Paulo e Atlético-MG. Fora do Brasil, jogou por Valencia-ESP, Real Zaragoza-ESP, Real Betis-ESP, Milan-ITA, Al Jazira e Al Wasl, ambos dos Emirados Árabes Unidos.

Pela seleção, o atacante foi campeão da Copa América em 2004 e da Copa das Confederações em 2005. Ele ainda tem no currículo as artilharias da Copa Libertadores de 2003, da Liga dos Campeões da Ásia de 2012, do Paulistão de 2015, do Brasileirão de 2015 e do Campeonato Mineiro de 2018.

O São Caetano, que já havia contratado o também experiente atacante Rildo, prepara-se para a estreia na Série A2 contra o Monte Azul nesta quarta-feira, às 15 horas, fora de casa. O São Caetano vem de rebaixamento na primeira divisão do Estadual.