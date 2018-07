São Caetano anuncia saída do técnico Marcelo Veiga Os resultados aquém do esperado derrubaram o técnico Marcelo Veiga no São Caetano. Em uma reunião que durou 40 minutos no início da noite desta quarta-feira, ficou acordado a troca da comissão técnica. Nenê Santana, auxiliar técnico do clube vai dirigir o time contra o Boa, sexta-feira, às 19h30, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.