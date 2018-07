São Caetano 'apaga' no 2.º tempo e só empata em casa pelo Paulistão

SÃO CAETANO DO SUL - O São Caetano teve tudo na mão para conseguir uma vitória importante nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista, mas após estar vencendo o primeiro tempo por 2 a 0, voltou em ritmo lento no segundo e viu o XV de Piracicaba empatar, terminando o jogo no 2 a 2.

O resultado não ajudou o São Caetano, que ficou com 11 pontos, ainda na zona de rebaixamento, dois pontos a menos que o Ituano, o 16.º colocado. Por sua vez, o XV de Piracicaba também respirou, já que complicou o São Caetano e chegou aos 15 pontos, em 15.º lugar.

O jogo começou equilibrado, com os dois times focados na marcação, mas o São Caetano se soltou e aos 28 minutos conseguiu abrir o placar. Após cruzamento, Jael subiu mais que todo mundo e desviou de cabeça para o fundo das redes. Animado, quatro minutos depois o São Caetano ampliou o placar. Após bate e rebate, a bola sobrou para Pedro Carmona, que bateu com força e rasteiro, sem chances para Thiago Passos.

O jogo voltou diferente no segundo tempo e o XV de Piracicaba passou a dominar as ações da partida. Pressionando de todos os lados, queria de todo jeito o primeiro gol. Aos 13 minutos, a pressão deu resultado. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Pedro Paulo subiu mais que todo mundo e desviou ao gol.

O São Caetano sentiu o gol e ficou totalmente no campo de defesa. Eis que, aos 34 minutos, após cruzamento de Danilo Sacramento, Marcelo Soares foi empurrado. O árbitro marcou pênalti e Danilo Sacramento, com muita categoria, empatou dando números finais ao jogo.

Pela 16.ª rodada, o XV de Piracicaba volta ao campo no próximo sábado, em Piracicaba, contra a Ponte Preta, às 16 horas. Já o São Caetano joga no domingo, às 18h30, contra o Mogi Mirim, de novo em São Caetano do Sul.

SÃO CAETANO 2 x 2 XV DE PIRACICABA

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Xavier, Wagner, Eli Sabiá e Diego Corrêa; Moradei, Fabinho, Éder (Pirão) e Pedro Carmona; Danielzinho e Jael (Rivaldo). Técnico: Ailton Silva.

XV DE PIRACICABA - Thiago Passos; Vinícius Bovi, Pedro Paulo, Luiz Eduardo e Janílson; Glauber, Diego Silva, Fabiano (Adriano Ferreira) e Danilo Sacramento; Anderson Lessa (Paulinho) e Marcelo Soares (Bruno Gaúcho). Técnico: Edison Só.

GOLS - Jael, aos 28, e Pedro Carmona, aos 32 minutos do primeiro tempo; Pedro Paulo, aos 13, e Danilo Sacramento (pênalti), aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moradei (São Caetano); Diego Silva, Adriano Ferreira e Danilo Sacramento (XV de Piracicaba).

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins.

RENDA - R$ 4.700,00.

PÚBLICO - 677 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).