São Caetano apresenta atacante Walter: 'Não vim aqui para brincar'

O São Caetano oficializou nesta sexta-feira a contratação do atacante Walter, jogador com passagens por Fluminense, Goiás e Athletico-PR. Ele foi aprovado nos exames médicos e assinou contrato até o final do Campeonato Paulista. Como vinha atuando com a camisa do Vitória, aguarda o Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, para ficar à disposição do técnico Paulinho McLaren, que ocupa o cargo interinamente.

Logo após ser anunciado, Walter foi apresentado oficialmente e falou sobre os seus objetivos com a camisa do São Caetano. Ele foi contratado para liderar a equipe em busca da permanência no Campeonato Paulista e para ajudar o clube a fazer as pazes com o gol.

"Estou muito feliz! Quando veio o convite, na hora eu aceitei. Estava com os planos de ficar em casa um dia resolvendo as coisas e tinha alguns problemas para resolver, mas quando veio o convite, eu falei 'na hora, porque sei a força dessa camisa. Estou vindo para um time grande, um time de peso, já vi muito na TV em 2004, 2005, vice-campeão brasileiro, vice da libertadores. Conheço bem esse clube, podia ser campeão de tudo e por detalhes não foi, por pouco não foi campeão da libertadores. Estou muito feliz, muito focado."

Além de Walter, Paulinho McLaren conta no setor ofensivo com nomes como Fernando, Luizinho, Emerson Lima, William Amorim, Diego Cardoso e Filipe Carvalho. "Não vim passear, não vim brincar. Sei que aqui tem que ter compromisso, tanto para o clube, como para mim. Sou um cara de grupo, um cara que gosta de vencer. Quero mandar um abraço para todos os torcedores do azulão, pode ter certeza que vamos ser felizes nesse projeto", afirmou Walter.

A viabilização da contratação de Walter, que recentemente rescindiu seu contrato com o Vitória, só foi possível graças à boa relação entre Rodrigo Sodré, agente que representou o lado do jogador, e o novo CEO da equipe, Márcio Granada. O dirigente, responsável pela nova gestão do São Caetano, foi quem conduziu com sucesso a negociação.

Walter tem 31 anos e apareceu no futebol com a camisa do Internacional. Não demorou para ser contratado pelo Porto. Jogou também por Cruzeiro, Goiás, Fluminense, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu, CSA e Vitória, seu último clube e por onde atuou na juventude.

O atacante esteve no elenco campeão da América pelo Inter em 2010, mas foi protagonista mesmo na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro (2012) e do Campeonato Goiano (2013) pelo Goiás. Foi campeão estadual pelo Athletico em 2016.

Com a nova gestão, o São Caetano vem reforçando o seu elenco no Paulistão. Além do artilheiro, o time já havia contratado Matheus e Lucas Surcin, filhos de Marcelinho Carioca. A expectativa é que mais nomes sejam anunciados nos próximos dias.

E o planejamento vai até depois do Paulistão. O clube já marcou cinco amistosos no mundo árabe após o Estadual. O objetivo é fazer uma pré-temporada visando a Copa Paulista, caminho mais rápido para o São Caetano voltar ao cenário nacional.