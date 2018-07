São Caetano bate Ituano e deixa a lanterna do Paulistão SÃO CAETANO DO SUL - Demorou 12 rodadas, mas nesta quinta-feira, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista, o São Caetano conquistou a sua primeira vitória atuando no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. A vitória por 3 a 0 contra o Ituano foi a segunda do time do ABC no Estadual, que só havia vencido o Atlético Sorocaba, na estreia, em Sorocaba, por 2 a 1.