São Caetano bate o ASA e vence a primeira com Vadão

Esta foi a primeira vitória do São Caetano sob o comando do técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, que perdeu na estreia para o Vila Nova, em Goiânia. O time do ABC paulista chegou aos 13 pontos e figura na 13.ª colocação. Enquanto isso, o ASA viu a sua sequência de duas vitórias seguidas (Portuguesa e Paraná) ir por água abaixo e segue com 14 pontos, em 11.º lugar.

Precisando da reabilitação para deixar as últimas posições, o São Caetano começou em cima, mas esbarrou na forte marcação do ASA, que se preocupava apenas em se defender. Sem muita criação, o time paulista assustou em um chute de Geovane, aos 35 minutos, mas Gilson estava atento e espalmou. Já o adversário praticamente não chegou com perigo ao gol de Luiz.

Na volta do intervalo, o São Caetano começou em cima e quase abriu o placar aos 26 minutos, quando Gilson fez boa defesa em chute de Artur. No entanto, três minutos depois não teve jeito. Aproveitando confusão dentro da área, Nunes desviou com o bico. A bola ainda tocou na zaga e foi entrando devagar no gol.

O ASA ainda quase empatou na sequência, quando Luiz defendeu com os pés uma falta cobrada por Raul. Mas aos 41 minutos o placar foi fechado. Antônio Flávio fez boa jogada individual e bateu de fora da área, sem chances para Gilson.

O São Caetano volta a campo apenas no próximo dia 22, uma sexta, contra o Barueri, às 21 horas, novamente no estádio Anacleto Campanella, pela 12.ª rodada da Série B. No mesmo dia e horário, o ASA recebe o Guarani, no estádio Coaracy da Matta Fonseca, em Arapiraca (AL).

Ficha técnica

São Caetano 2 x 0 ASA

São Caetano - Luiz; Artur, Thiago Martinelli, Eli Sabiá e Diego; Augusto Recife, Souza (Júnior Xuxa), Kléber (Fernandes) e Geovane (Antônio Flávio); Luciano Mandi e Nunes. Técnico: Osvaldo Alvarez (Vadão).

ASA - Gilson; Raulen, Leandro Cardoso, Ferreira e Chiquinho; Fabinho Romão, Cal (Marcelo Costa), Marielson (Raul) e Didira; André Nunes e Alexsandro (Reinaldo Alagoano). Técnico: Vica.

Gols - Nunes, aos 29, e Antônio Flávio, aos 41 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Thiago Martinelli (São Caetano); Cal e Ferreira (ASA).

Árbitro - Cleisson Veloso Pereira (MG).

Renda - R$ 3.690,00.

Público - 512 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).