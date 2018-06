São Caetano bate o Linense fora de casa e ganha a primeira no Paulistão

O São Caetano conquistou no fim desta tarde de quarta-feira a sua primeira vitória no Paulistão. Em jogo válido pela terceira rodada, foi a campo no Gilbertão, em Lins, e ganhou por 2 a 0 do anfitrião Linense. Com o resultado, o time do ABC paulista soma os primeiros três pontos no Grupo B. O Linense tem a mesma pontuação no Grupo A.

O São Caetano vinha de duas derrotas seguidas: 3 a 1, fora, para o Ituano, e no Pacaembu para o Corinthians, por 4 a 0. O Linense vinha de uma boa vitória sobre a Ponte Preta, por 1 a 0, em Campinas. Em casa, porém, já tinha levado 3 a 0 do Santos na rodada de abertura.

SAI, ZICA! Linense 0 x 2 São Caetano. Gols: Régis e Paulo Vinicius. pic.twitter.com/rz79its6md — A.D. São Caetano (@adscoficial) 24 de janeiro de 2018

A primeira metade da etapa inicial foi de muito desgaste para as duas equipes, que sofreram com o forte calor. Sem energia para colocar velocidade nas ações de jogo, o São Caetano viu na bola parada a melhor alternativa para encontrar o caminho do gol. Aos 27 minutos, Niltinho bateu falta e Régis desviou de cabeça para a rede.

O empate dos donos da casa poderia ter saído logo na sequência, quando o árbitro marcou pênalti cometido por Sandoval em cima de Reginaldo. A cobrança foi feita por Thiago Humberto, aos 29 minutos, mas ele mandou para fora. Com isso, o time do ABC paulista foi para o intervalo com a vantagem no placar.

No retorno para o segundo tempo, o Linense teve postura mais agressiva e se lançou ao campo do adversário, mas tinha muitas dificuldades para criar. O atacante Ytalo entrou no lugar de Kadu e deu velocidade ao time, mas não foi o suficiente para fazer a diferença. Aos 48 minutos, o São Caetano ampliou, quando Diego Rosa deu uma meia-lua e cruzou para Paulo Vinícius só completar para as redes.

O São Caetano volta campo às 19 horas do próximo sábado, quando enfrenta o Novorizontino no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. O Linense, por sua vez, joga apenas na segunda-feira, às 19h30, em duelo contra o Red Bull Brasil, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

LINENSE 0 X 2 SÃO CAETANO

LINENSE - Victor Golas; Reginaldo, Leandro Silva, Adalberto e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu e Kadu (Ytalo), Danielzinho e Thiago Humberto (Kauê); Wilson (Maycon). Técnico: Moacir Júnior.

SÃO CAETANO - Helton Leite; Pedro, Domingues, Sandoval e Bruno Recife; Régis, Esley (Ferreira) e Chiquinho; Niltinho (Paulinho), Carlão e Jô (Diego Rosa). Técnico: Luiz Carlos Martins.

GOLS - Régis, aos 27 minutos do primeiro tempo. Paulinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Araújo (SP).

CARTÕES AMARELOS - Sandoval e Pedro (São Caetano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Gilbertão, em Lins (SP).