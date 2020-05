São Caetano confirma saída de Paulo Pelaipe, ex-dirigente do Flamengo

Chegou ao fim a passagem de Paulo Pelaipe pelo São Caetano. O diretor executivo de futebol, ex-Flamengo, deixou o cargo na madrugada desta quinta-feira. Um substituto deverá ser anunciado nos próximos dias, visando o retorno do Campeonato Paulista da Série A2.

Pelaipe foi responsável por contratar Alexandre Gallo para o comando do São Caetano, que estava na sexta colocação na Série A2, com 18 pontos, apenas quatro do líder São Bernardo, quando houve a paralisação do campeonato por causa do coronavírus. Os motivos da saída do dirigente ainda não foram revelados, o que deve acontecer em um futuro comunicado.

Por motivos políticos, Pelaipe deixou o Flamengo logo depois do vice-campeonato mundial. Polêmico, o dirigente foi comunicado de sua saída do clube carioca por e-mail, com divergências com a atual diretoria.

Ele chegou ao São Caetano com o intuito de colocar o clube novamente no cenário nacional, alinhado com o pensamento da diretoria. Foi um dos responsáveis pela vinda de Alexandre Gallo, técnico com passagens por Santos e seleção brasileira de base. No entanto, internamente a situação não fluiu como pensavam, ocasionando a saída do dirigente.

Márcio Griggio, que atuava como diretor de futebol das categorias de base, responderá neste primeiro momento pelas funções que pertenciam a Paulo Pelaipe.