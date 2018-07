São Caetano consegue liberação de estádio na Série B

A Prefeitura de São Caetano do Sul enviou toda a documentação necessária para a diretoria do clube, que, com o laudo de engenharia em mãos, encaminhou a papelada para a CBF, pedindo a liberação do estádio.

Com isso, o São Caetano atua em sua verdadeira casa já na quinta rodada, quando recebe a Ponte Preta, às 16h10 deste sábado, fato que contraria o Estatuto do Torcedor, que afirma ser necessária a divulgação do local das partidas pelo menos sete dias antes de sua realização.

Por duas vezes, o time do ABC atuou no Canindé, estádio da Portuguesa. Na estreia perdeu para o Figueirense por 1 a 0, e na terceira rodada venceu o Ipatinga por 2 a 1. Nesta terça-feira, em Bragança Paulista, pela quarta rodada, empatou por 1 a 1 com o Bragantino, chegando aos cinco pontos, na 12.ª posição.