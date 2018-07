São Caetano contrata o volante Ricardo Conceição O volante Ricardo Conceição, rebaixado no último Campeonato Brasileiro com o Vitória, é um dos cinco reforços que serão apresentados pelo São Caetano nesta terça-feira. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube do ABC paulista, Genivaldo Leal. "Realmente está tudo certo com o Conceição. A apresentação está prevista para amanhã (terça) de manhã", respondeu o cartola. "Os outros quatro reforços vamos manter em sigilo, mas posso adiantar que são em sua maioria jogadores desconhecidos".