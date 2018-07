São Caetano contrata volante Anselmo, do Palmeiras O volante Anselmo, de 22 anos, que já foi tido com uma das principais promessas das categorias de base do Palmeiras, foi emprestado pelo clube alviverde ao São Caetano até o final do Campeonato Paulista. Na temporada passada, o jogador disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Barueri.