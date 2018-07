São Caetano derrota Botafogo e abre vantagem na final

O São Caetano conseguiu reverter a vantagem do Botafogo na disputa pelo título de Campeão do Interior. Jogando em casa, na noite deste sábado, o time do ABC venceu por 1 a 0, com gol do atacante Hugo. A equipe de Ribeirão Preto ainda teve a chance de conseguir a igualdade, mas desperdiçou um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo.

Agora, o São Caetano joga por um empate no jogo da volta, em Ribeirão, no próximo sábado, para ficar com o título e o prêmio de R$ 250 mil. Já o Botafogo precisa de uma vitória simples, uma vez que teve melhor campanha na fase de classificação.

A partida começou equilibrada, cada time com uma proposta de jogo. O Botafogo explorava o contragolpe utilizando a velocidade do seu ataque, enquanto o São Caetano tomava a iniciativa pelo fato de atuar em casa e precisar da vitória para reverter a vantagem. Mas o primeiro tempo terminou sem gols e com poucas chances reais.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, bastante equilibrado e com os times se alternando no ataque. Mas aos oito minutos o atacante Adriano deu uma entrada violenta no adversário e foi expulso, deixando o Botafogo em desvantagem numérica. Isso mudou a história do jogo.

Apesar de ter um homem a mais, o São Caetano não conseguia chegar com perigo ao gol. Mas aos 23 minutos o time do ABC enfim tirou o zero do placar. Arthur fez grande jogada pela direita, deu um drible da vaca em Walter e cruzou rasteiro para Hugo, que só empurrou para o fundo das redes.

Depois, o São Caetano ainda teve chances de ampliar o placar, mas não aproveitou. No último minuto do jogo, o Botafogo perdeu a chance de empatar. Após cobrança de falta na área, a bola bateu no braço de Bruno Recife e o árbitro marcou pênalti. André Neles bateu com paradinha e mandou na trave.

Ficha técnica:

São Caetano 1 x 0 Botafogo

São Caetano - Luiz; Arthur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Jairo, Lucas (Wanderley), Fernandes (Luciano Henrique) e Éverton Ribeiro; Hugo e Luciano Mandi (Eduardo). Técnico: Roberto Fonseca.

Botafogo - Weverton; Cleiton, Freire e Leandro Amaro; Jonas, Augusto Recife, Walter (Malaquias), Xuxa (Cássio) e Andrezinho; Willian (André Neles) e Adriano. Técnico: José Galli Neto

Gol - Hugo, aos 23 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Bruno Recife e Wanderley (São Caetano); Leandro Amaro e Freire (Botafogo).

Cartão vermelho - Adriano (Botafogo).

Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).