São Caetano derrota lanterna ABC e acaba com jejum

Com a vitória, o time paulista chegou aos 13 pontos e assumiu a 13ª posição do campeonato. Já o ABC permanece com apenas seis pontos e está na lanterna - em dez jogos disputados, foram uma vitória, três empates e seis derrotas.

Jogando em casa, o São Caetano encaminhou a vitória no primeiro tempo. Melhor em campo, abriu o placar aos 26 minutos, quando Lino derrubou Giancarlo na área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Danilo Bueno fez 1 a 0.

O time potiguar encontrou dificuldades em campo, até mesmo para tocar a bola, e viu o adversário ampliar o placar aos 37 minutos. Geovane tabelou com Giancarlo e mandou no canto direito do goleiro Rafael Roballo: 2 a 0.

Após o intervalo, o ABC melhorou e deu sinais de reação. Aos 19 minutos, Erick Flores recebeu na entrada da área, girou sobre um marcador e descontou: 2 a 1. Mas o São Caetano soube se defender e segurou o resultado até o apito final.

O São Caetano volta a jogar no sábado, contra o Icasa, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE). No mesmo dia, o ABC enfrenta o Guaratinguetá fora de casa, também pela 12ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 2 X 1 ABC

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Santos, Douglas Grolli, Fred e Diego; Leandro Carvalho (Éder), Vágner, Pirão (Dudu) e Danilo Bueno; Giancarlo e Geovane (Cassiano Bodini). Técnico - Marcelo Veiga.

ABC - Rafael Roballo; Flávio Boaventura, Vinícius e Lino; Renato (Rodrigo Santos), Edson, Diogo Barcelos (Alvinho), Tony e Guto; Erick Flores e Pingo. Técnico - Waldemar Lemos.

GOLS - Danilo Bueno, aos 26, e Geovane, aos 37 minutos do primeiro tempo; Erick Flores, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Schleich Vollkopf (MS).

CARTÕES AMARELOS - Lino e Pingo (ABC). Danilo Bueno, Geovane e Dudu.

RENDA - R$ 2.350,00.

PÚBLICO - 344 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).