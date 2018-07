São Caetano derrota o lanterna Ipatinga de virada Neste sábado, no estádio do Canindé, em São Paulo, o São Caetano venceu de virada o Ipatinga por 2 a 1, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube do ABC paulista chegou à sua primeira vitória na competição e agora ocupa a 12.ª colocação, com quatro pontos. Já o time mineiro segue sem pontuar, com três derrotas, na última colocação.