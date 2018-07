São Caetano derrota o líder Coritiba na Série B

Apesar da derrota, o Coritiba segue na liderança isolada do campeonato, ainda com 60 pontos - tem dois de vantagem sobre o Bahia. Enquanto isso, o São Caetano acabou com o jejum de vitórias que já durava seis rodadas e pulou para 44 pontos, sem risco de cair.

Em um primeiro tempo sonolento, os times fizeram um duelo equilibrado, com um gol para cada lado. Aos 24 minutos, Henrique Dias invadiu a área e foi derrubado por Edson Bastos. Na cobrança, o atacante do São Caetano chutou alto no canto direito e fez 1 a 0. No final, já aos 40, Enrico aproveitou rebote em chute de Triguinho, girou sobre o marcador e acertou o ângulo direito de Luiz, empatando o jogo.

No segundo tempo, o São Caetano aproveitou os espaços da defesa adversária para chegar à vitória. Logo aos três minutos, Henrique Dias recebeu cruzamento e cabeceou no canto direito, fazendo 2 a 1. Depois, aos 12, Everton Ribeiro foi lançado e, sem marcação, driblou Edson Bastos antes de marcar.

O volante Léo Gago ainda foi expulso por reclamar de uma falta e dificultou ainda mais a missão do Coritiba, que, com um jogador a menos em campo, não teve forças para reagir. Melhor para o São Caetano, que saiu com a vitória.

Os dois times voltam a campo na terça-feira, pela 33ª rodada da Série B. O São Caetano visita o Icasa em Juazeiro do Norte (CE), enquanto o Coritiba faz confronto direto pela liderança com o Bahia em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

São Caetano 3 x 1 Coritiba

São Caetano - Luiz; Artur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Fernandinho; Moradei, Romário, Cléber (Luciano Mandi) e João Paulo (Eduardo); Everton Ribeiro (Augusto Recife) e Henrique Dias. Técnico - Toninho Cecílio.

Coritiba - Edson Bastos; Cleiton, Lucas Mendes e Jeci (Marcos Aurélio); Fabinho Capixaba, Leandro Donizete, Léo Gago, Rafinha e Triguinho (Geraldo); Enrico (Bill) e Leonardo. Técnico - Ney Franco.

Gols - Henrique Dias (pênalti), aos 24, e Enrico, aos 40 minutos do primeiro tempo; Henrique Dias, aos 3, e Everton Ribeiro, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Wagner Reway (MT).

Cartões amarelos - Eduardo, Jéci, Edson Bastos, Léo Gago, Fabinho Capixaba, Rafinha e Geraldo.

Cartão vermelho - Léo Gago.

Renda - R$ 4.610,00.

Público - 666 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).