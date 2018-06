São Caetano desencanta e vence a Ferroviária com gol nos acréscimos no Paulistão

Nos acréscimos, o São Caetano conseguiu a sua primeira vitória no estádio Anacleto Campanella nesta edição do Campeonato Paulista ao bater a Ferroviária por 1 a 0. Neste sábado, pouco mais de 600 torcedores, viram um jogo ruim tecnicamente, válido pela oitava rodada e definido com o gol marcado por Carlão. "O importante para nós era vencer. Não importava tanto, mesmo se fosse com um gol impedido", desabafou o técnico Pintado, ao final do jogo.

+ Santo André e Bragantino marcam no 1º tempo e empatam pelo Paulistão

O São Caetano vinha de derrota para o Santos, por 2 a 0, na Vila Belmiro, e agora soma sete pontos, na lanterna do Grupo B, mas fora da zona de rebaixamento, hoje ocupada por Linense e Mirassol, que ainda vão atuar nesta rodada. A Ferroviária, que tinha vencido o Santo André por 2 a 1, na Fonte Luminosa, continua com nove pontos, em terceiro lugar no Grupo C.

Os dois times até prometiam um jogo movimentado, mas os poucos torcedores que foram ao estádio não esperavam ver um duelo tão fraco, sem emoções e com raras chances de gols. A rigor, na primeira etapa, o time da casa só teve uma chance com Diego Rosa, enquanto o visitante não criou nada e decepcionou com um futebol sem nenhuma objetividade. Apenas se defendeu.

No segundo tempo, o Pintado tentou adiantar a marcação e também abrir o placar na base da pressão. Quase deu certo, porque aos 14 minutos o zagueiro Max apareceu na área para cabecear forte e exigir uma grande defesa do goleiro Tadeu.

O São Caetano ainda tentou ganhar força com três trocas ofensivas, com as entradas de Ermínio, Carlão e Nonato. Mas pouco conseguiu diante de um adversário covarde, que apenas se limitou a se defender. Mas a Ferroviária foi castigada nos acréscimos, quando Nonato passou por dois jogadores pelo lado esquerdo e levantou na pequena área. O oportunista Carlão apareceu de frente e desviou de cabeça, aos 46 minutos.

Na nona rodada, o São Caetano volta a atuar em casa, desta vez diante do São Bento, no próximo sábado. A Ferroviária vai buscar a reabilitação fora diante do São Paulo, no domingo.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 1 X 0 FERROVIÁRIA

SÃO CAETANO - Helton Leite; Alex Reinaldo, Domingues, Max e Bruno Recife; Ferreira, Niltinho (Ermínio), Chiquinho e Vinícius Kiss; Diego Rosa (Carlão) e Marlon (Nonato). Técnico: Pintado.

FERROVIÁRIA - Tadeu; Diogo Mateus, Patrick, Luan e Velicka (Daniel Vançan); Bruno Silva, Moacir, Elvis e Welinton Júnior (Misael); Hygor (Eliandro) e Léo Castro. Técnico: PC Oliveira.

GOL - Carlão, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 9.200,00.

PÚBLICO - 661 espectadores.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.