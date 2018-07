São Caetano e Avaí empatam sem gols pela sétima rodada da Série B

SÃO BERNARDO DO CAMPO - Em um jogo fraco tecnicamente, São Caetano e Avaí empataram sem gols neste sábado à tarde, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado no Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo, porque o gramado do Anacleto Campanella passa por reformas. O resultado deixou os dois times em posições intermediárias. O time paulista, com nove pontos, aparece em décimo lugar, enquanto o catarinense, com oito pontos, é o 12.º.

O técnico Marcelo Veiga conseguiu pela terceira vez seguida escalar o São Caetano sem mudanças. Mas com pouca força ofensiva. A sua melhor chance saiu num lance de bola parada, quando Diego cobrou falta com curva, a bola encobriu a barreira e tocou no travessão. Na volta, o meia Renato Ribeiro cabeceou, mas por cima.

Do lado do Avaí, que teve a estreia do técnico Hermerson Maria na vaga de Ricardinho, a melhor chance saiu aos 41 minutos numa arrancada de Márcio Diogo. Ele fez o passe para Tauã, que foi bloqueado pelo goleiro Rafael Santos na hora da finalização.

No segundo tempo, esperava-se mais movimentação, mas o São Caetano só teve uma chance, numa cabeçada de Jael, aos 16 minutos, defendida por Diego. O Avaí ficou na defesa e segurou o empate sem gols. Pelo menos levou um ponto para casa.

Na oitava rodada, o São Caetano já atua terça-feira à noite, em Belém, diante do Paysandu. Já o Avaí jogará no dia 13, sábado, em casa, diante do Paraná, a partir das 16h20.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 0 X 0 AVAÍ

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Xavier, Fred, Douglas Grolli e Diego Corrêa; Leandro Carvalho, Pirão, Renato Ribeiro (Vagner Carioca) e Danilo Bueno; Geovane (Siloé) e Jael (Jackson). Técnico Marcelo Veiga.

AVAÍ - Diego; Vinícius Bovi, Leandro Silva, Bruno Maia e Aelson (Alex Ribeiro); Eduardo Costa, Rodrigo Thiesen, Cléber Santana e Diego Jardel (Marrone); Márcio Diogo (Roberson) e Tauã. Técnico Hemerson Maria.

ÁRBITRO - Felipe Gomes da Silva (PR).

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier (São Caetano); Leandro Silva (Avaí).

RENDA - R$ 3.035,00.

PÚBLICO - 339 pagantes.

LOCAL - Estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).