São Caetano e Barueri empatam e continua ameaçados O duelo paulista, válido pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, entre São Caetano e Barueri, jogado no estádio Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul, foi bem movimentado e terminou empatado por 1 a 1. Para o time da casa, Nunes marcou no primeiro tempo. Já para o Barueri, Gil empatou na segunda etapa.