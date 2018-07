São Caetano e Botafogo-SP fazem 3 a 0 e ficam em vantagem na Série D

Com muita aplicação e eficiência, o São Caetano dominou o jogo desde os primeiros minutos e marcou seus gols com Neto, Robson, de pênalti, no primeiro tempo, e Jô, na etapa final. Agora terá a semana de preparação porque o jogo de volta será disputado no domingo.

No Estádio Santa Cruz, o Botafogo fez um primeiro tempo perfeito, quando marcou seus três gols, com Canela, de cabeça, Caio Ruan e Nunes, também de cabeça. Na volta pode perder por 2 a 0 ou três gols de diferença, desde que faça ao menos um gol. O segundo jogo está marcado para a próxima sexta-feira, às 19 horas, no interior goiano.

OS GAÚCHOS - Além do time do ABC paulista, só o Ypiranga-RS venceu fora de casa neste domingo. O time gaúcho fez 1 a 0 sobre o Rio Branco, na Arena da Floresta, na capital do Acre. O time gaúcho ficou com a vantagem de atuar pelo empate na volta, no próximo domingo, às 15 horas, em Erechim (RS).

O outro time gaúcho, o Lajeadense fez 4 a 0 sobre o Central-PE, na cidade de Lajeado. Agora pode perder na volta, em Caruaru, no interior de Pernambuco, até por dois gols de diferença.

OUTROS JOGOS - Campeão paranaense, o Operário, de Ponta Grossa, fez 1 a 0 em casa sobre o Campinense-PB, levando a vantagem do empate para o jogo de volta em Campina Grande, na Paraíba.

Em Sergipe, o Estanciano ganhou do River, por 2 a 1, mas na volta terá que segurar o empate, porque sofreu um gol fora de casa. A vitória do time piauiense por 1 a 0 vai lhe dar a vaga nas quartas de final ou então um triunfo por dois gols de diferença, mas com gols do visitante.

Confira os resultados dos jogos de ida das oitavas de final da Série D:

Sábado

Palmas-TO 1 x 0 Remo-PA

Caldense-MG 1 x 1 Rio Branco-ES

Domingo

Operário-PR 1 x 0 Campinense-PB

Coruripe-AL 0 x 3 São Caetano-SP

Estanciano-SE 2 x 1 River-PI

Botafogo-SP 3 x 0 CRAC-GO

Rio Branco-AC 0 x 1 Ypiranga-RS

Lajeadense-RS 4 x 0 Central-PE