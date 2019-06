São Caetano é eliminado e Novorizontino garante classificação na Série D

Dois paulistas entraram em campo neste domingo na sequência da quinta e penúltima rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. São Caetano e Novorizontino tiveram sentimentos opostos ao final da rodada. Enquanto o time do ABC somou mais um jogo sem vencer e foi eliminado do torneio, a equipe do interior de São Paulo buscou um grande resultado fora de casa que selou a classificação à próxima fase. América-RN, Moto Club, Manaus e Flu de Feira também estão matematicamente no mata-mata.

No interior do Paraná, o São Caetano jogava a sobrevivência na Série D, mas não saiu de um 0 a 0 contra o Cianorte, no Estádio Albino Turbay. O resultado fez a equipe chegar aos quatro pontos, no Grupo A16, seis atrás do rival paranaense, que ficou ainda mais perto da classificação com o empate. Quem lidera a chave é o Caxias. No Centenário, a equipe gaúcha derrotou o Tubarão-SC, por 2 a 0, chegando aos dez pontos e passando o Cianorte no saldo de gols (4 a 0).

Foi na base da raça, mas o Novorizontino garantiu a classificação à próxima fase ao derrotar o Hercílio Luz, por 2 a 1, no Aníbal Torres, em Tubarão-SC. O gol da vitória e da classificação foi marcado por Cléo Silva, aos 49 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti. O time paulista chegou aos onze pontos, na liderança do Grupo A14, deixando para trás o próprio time catarinense.

Assim como Novorizontino, outros dois times se classificaram: Fluminense de Feira-BA e América-RN. Um dos times mais tradicionais na disputa da quarta divisão, o América-RN ficou com a vaga ao empatar com o xará pernambucano por 0 a 0, no Ademir Cunha, em Paulista-PE. O América chegou aos 11 pontos na liderança do Grupo A06.

Diante sua torcida, na Joia da Princesa, o Fluminense de Feira selou a vaga ao derrotar o Sergipe, por 2 a 1, chegando aos 11 pontos, tomando a ponta do Grupo A08, deixando para trás o Salgueiro.

Quem também selou a vaga foi o Moto Club. O tradicional time maranhense ficou no 1 a 1 contra o São Raimundo-PA, no Colosso dos Tapajós, em Santarém, chegando aos 11 pontos, na liderança do Grupo A3. À noite foi a vez do Manaus de ficar com a classificação ao empatar com o Galvez-AC, por 2 a 2, na Arena da Floresta, em Rio Branco-AC.

A classificação do Flu de Feira e do América-RN veio pela pontuação. Isto é, mesmo com a possibilidade de serem ultrapassados dentro do próprio grupo, as equipes não podem ser alcançadas pelos times que ainda brigam pela vaga como 15 melhores segundos colocados. Central-PE e Floresta-CE, os dois piores segundos, tem seis pontos e não podem alcançar àqueles que chegaram a onze pontos.

No complemento da rodada, nesta segunda-feira, caso o Santa Cruz-PB seja derrotado pelo Bragantino-PA, os times que tiverem somado dez pontos garantirão a vaga, seja como líderes ou vice-líderes.

Confira os jogos da Série D deste domingo:

Galvez-AC 2 x 2 Manaus-AM

São Raimundo-PA 1 x 1 Moto Club-MA

River-PI 2 x 2 Floresta-CE

Maranhão-MA 2 x 1 Central-PE

América-PE 0 x 0 América-RN

Vitória-PE 1 x 3 ASA-AL

Jacuipense-BA 2 x 0 Campinense-PB

Fluminense-BA 2 x 1 Sergipe-SE

Hercílio Luz-SC 1 x 2 Novorizontino-SP

Cianorte-PR 0 x 0 SãO Caetano

Caxias-RS 2 x 0 Tubarão-SC