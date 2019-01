São Caetano e Ituano ficam no 0 a 0 e seguem sem vencer no Paulistão

São Caetano e Ituano seguem sem vencer no Campeonato Paulista. Donos de títulos estaduais, eles se enfrentaram nessa quinta-feira, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela segunda rodada, e não saíram do 0 a 0.

Com o resultado, o time do ABC chegou aos dois pontos e se iguala à Ponte Preta no Grupo A, que tem o Santos, com seis pontos, como líder. O Red Bull Brasil, com um ponto apenas, completa a chave mas ainda vai concluir seu jogo contra o Mirassol, nesta sexta-feira. Nesta quinta, a chuva interrompeu o jogo aos 24 minutos, quando o Mirassol vencia por 1 a 0. No Grupo D, o Ituano conquista seu primeiro ponto e se igualou ao Botafogo. O São Paulo lidera a chave com seis, seguido pelo Oeste, com dois.

O JOGO

A primeira etapa foi de poucos lances de perigo. O São Caetano era mais presente no campo de ataque, mas tinha dificuldade para acionar o experiente atacante Rafael Marques, com passagens por Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro.

Outro jogador rodado no elenco do São Caetano é o volante Cristian, que marcou época jogando pelo Corinthians. Atuando de forma mais avançada, ele é o principal responsável pela criação das jogadas, mas estava bem marcado pelo sistema defensivo do Ituano.

No segundo tempo, o jogo ficou mais movimentado. A pressão dos donos da casa se intensificou, mas o Ituano também passou a aproveitar melhor os contra-ataques e levar perigo contra a meta defendida por Jacsson.

Apesar da pressão do São Caetano, a melhor chance foi do Ituano, aos 40 minutos. Bassani recebeu sozinho dentro da área, cara a cara com o goleiro, mas bateu por cima do gol. Sem mais lances de perigo, o jogo terminou com o placar intacto.

O São Caetano volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras no Anacleto Campanella, pela terceira rodada. Na segunda-feira, o Ituano enfrenta o São Bento no estádio Novelli Júnior.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 0 X 0 ITUANO

SÃO CAETANO - Jacsson; Alex Reinaldo, Joécio, Max e Marquinhos; Pablo (Vitinho), Vinícius Kiss, Diego Rosa (Guilherme Biteco), Cristian e Capa; Rafael Marques (Bruno Mezenga). Técnico: Pintado.

ITUANO - Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Marcos Serrato, Choco (Morato), Baralhas e Guilherme (Bassani); Claudinho (Martinelli) e Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote.

CARTÕES AMARELOS - Joécio e Marquinhos (São Caetano); Claudinho (Ituano).

RENDA - R$ 12.870,00.

PÚBLICO - 903 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.