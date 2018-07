São Caetano e Paraná empatam e veem G-4 se distanciar

Apesar do tropeço em casa, o time paulista continua invicto desde a chegada do técnico Sérgio Guedes, com três vitórias e três empates. Os donos da casa possuem 12 pontos, assim como os paranaenses, mas levam vantagem no saldo de gols: 2 a 1. O Paraná também não conseguiu igualar o seu recorde de 1997, quando venceu dez jogos seguidos. Com este empate, o time parou nas oito vitórias - contando também partidas pela segunda divisão do Campeonato Paranaense.

O Paraná foi beneficiado por um gol logo no começo da partida, em lance de muita felicidade do meia Wellington. Após cobrança de escanteio, aos seis minutos, o camisa 11 paranista acertou um lindo chute, no ângulo esquerdo do goleiro Fábio.

Os visitantes ainda tiveram, pelo menos, outras três vezes, mas não concluíram com sucesso. Melhor para o São Caetano, que conseguiu chegar ao empate ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, o atacante Leandrão escorou cruzamento para o gol vazio.

Na segunda etapa, o jogo foi mais equilibrado, mas ninguém voltou a balançar as redes. Na verdade, os dois times se respeitaram demais.

Pela nona rodada, na próxima terça-feira, às 21 horas, o São Caetano faz um duelo paulista contra o Guaratinguetá, no estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. Já o Paraná volta a campo somente no próximo sábado, às 21 horas, quando recebe o Boa, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 1 x 1 PARANÁ

SÃO CAETANO - Fábio; Samuel Santos, Gabriel, Wagner e Diego; Anselmo (Nei Paraíba), Moradei, Éder (Pedro Carmona) e Marcelo Costa; Danielzinho e Leandrão (Somália). Técnico: Sérgio Guedes.

PARANÁ - Luís Carlos; Paulo Henrique (Douglas Packer), Anderson, Alex Alves e Fernandinho; Zé Luis, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e Wellington; Arthur (Wellington Silva) e Wendell (Marquinhos). Técnico: Ricardinho.

GOLS - Wellington, aos 6, e Leandrão, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÃO AMARELO - Leandrão (São Caetano).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).