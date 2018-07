São Caetano e Penapolense tentam a reabilitação fora de casa no Paulista

SÃO PAULO - O time surpresa e a equipe decepção do Campeonato Paulista entram em campo neste sábado, às 18h30, pela nona rodada do torneio. O estreante Penapolense, em sexto lugar, tenta se aproximar dos líderes contra o Botafogo, fora de casa. Já o lanterna São Caetano tenta reagir o time de estrelas como Rivaldo, Fábio Costa e Jóbson diante do Mirassol, também como visitante.

Embora o clube de Penápolis faça boa campanha, os resultados recentes têm sido ruins. São dois jogos sem vencer. Situação semelhante é a do adversário, o Botafogo, que não consegue uma vitória há três rodadas. Apesar disso, as duas equipes estão em boa posição na tabela. O Penapolense tem 13 pontos e é o sexto colocado, enquanto o time de Ribeirão Preto está em nono, com 12. A partida será no estádio Santa Cruz.

No estádio Municipal de Mirassol o São Caetano tenta voltar a vencer, o que não acontece desde a primeira rodada. Com apenas cinco pontos a equipe do técnico Geninho vai poupar o meia Rivaldo e pode mudar os quatro jogadores da linha defensiva que enfrentaram o São Paulo - o time é o mais vazado do Campeonato Paulista.

O adversário está em 15º lugar com sete pontos e luta para fugir da ameaça de rebaixamento e resolver uma crise interna. Após a vitória contra o Botafogo, no último sábado, o zagueiro Walter e o lateral-direito Eduardo brigaram e foram dispensados.