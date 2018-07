São Caetano e Portuguesa ficam no 1 a 1 pelo Campeonato Paulista

SÃO CAETANO - São Caetano e Portuguesa apenas empataram, na noite deste domingo, e seguem longe do grupo de oito equipes que avançarão para as quartas-de-final do Campeonato Paulista. O resultado de 1 a 1, no Estádio Anacleto Campanella, pela décima rodada, manteve os dois fora da zona de classificação.

Para a Portuguesa, resta o conforto de ter arrancado um ponto longe de seus domínios. O resultado deixou o clube do Canindé na 12.ª posição, com 13 pontos, dois a menos que o Linense, oitavo colocado. Já o São Caetano está em 13.º, com 12 pontos, e vem de três jogos sem vitórias, sendo um empate e duas derrotas.

Apesar do placar magro, os times fizeram um jogo bastante movimentado. Os dois ataques, no entanto, acabaram esbarrando nas boas atuações das defesas e dos goleiros Luiz e Weverton. Prova disso, é que os dois gols saíram apenas em cobranças de pênaltis.

O time da casa abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Após Geovane ser derrubado por Weverton na área, o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o meia Marcelo Costa deslocou o goleiro e mandou no canto esquerdo.

A resposta da Portuguesa veio na mesma moeda, mas apenas no segundo tempo. Aos 20 minutos, o meia Wilson Júnior invadiu a área e foi derrubado pelo lateral Vicente. Novamente pênalti. Na cobrança, o atacante Vandinho bateu colocado, no canto direito de Luiz, que caiu para o outro lado.

Na próxima quinta-feira, às 19h30, o São Caetano volta a campo para enfrentar o Oeste, também no Estádio Anacleto Campanella. Já a Portuguesa joga contra o Mogi Mirim, um dia antes, às 19h30, no Estádio Romildo Ferreira, em Mogi.

SÃO CAETANO 1 x 1 PORTUGUESA

SÃO CAETANO - Luiz; Marcone, Jorge Luiz, Eli Sabiá e Vicente; Augusto Recife (Révson), Moradei, Isael e Marcelo Costa (Kléber); Aílton e Geovane. Técnico - Márcio Araújo.

PORTUGUESA - Weverton; Luís Ricardo, Rogério, Renato e Raí; Guilherme, Boquita, Léo Silva (Vandinho) e Henrique (Wilson Júnior); Ananias e Ricardo Jesus (Danilo). Técnico - Jorginho.

Gols - Marcelo Costa, aos 39 minutos do primeiro tempo; Vandinho, aos 22 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Vinicius Gonçalves Dias Araújo.

Cartão amarelo - Ananias, Augusto Recife, Vicente.

Renda - Não disponível.

Público - 786 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.