São Caetano empata com o Barueri e G4 fica ameaçado

Com 57 pontos, o São Caetano é o quarto colocado, mas poderá perder uma posição se o Atlético vencer o Vitória, em Salvador, já que a diferença para os paranaenses é de dois pontos. Enquanto isso, o Barueri caiu para a lanterna, com 23 pontos, sendo ultrapassado pelo Ipatinga, que goleou o América-RN por 4 a 0. O rebaixamento para a Série C ficou ainda mais próximo.

Quem compareceu na Arena Barueri viu um grande primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, o São Caetano abriu o placar com Éder. A defesa do Barueri saiu jogando errado e a bola sobrou para o meia, que dominou e bateu rasteiro. Os visitantes ainda tiveram outras oportunidades, mas esbarraram no goleiro Rafael.

Aos 29 minutos, Magrão desviou cobrança de escanteio para Anderson Salles, que completou para as redes de cabeça. A torcida ainda comemorava o empate quando o São Caetano voltou a ficar na frente. Danielzinho fez boa jogada pela direita e cruzou. De carrinho, Leandrão estufou as redes do goleiro. Aos 46, Magrão cabeceou e Luiz fez grande defesa. O rebote sobrou para Douglas Marques, que completou.

Diferente do primeiro tempo, a etapa final não teve muitos lances de perigo. O Barueri teve mais posse de bola e criou as principais jogadas de perigo. Em uma delas, Márcio Pit arriscou de longe e Luiz fez boa defesa. No rebote, Henrique Dias bateu travado com o zagueiro.

O São Caetano abusava das jogadas aéreas e em uma delas quase marcou o terceiro aos 46 minutos. Geovane cobrou falta e Marcelo Costa cabeceou para grande defesa de Rafael. No rebote, Leandrão mandou para fora.

Os dois times voltam a campo na próxima terça, pela 32.ª rodada. O Barueri enfrenta o Criciúma, às 19h30, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. No mesmo horário, o São Caetano recebe o Ipatinga, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

FICHA TÉCNICA

BARUERI 2 x 2 SÃO CAETANO

BARUERI - Rafael; Alex Santos, Alex Lima, Anderson Salles e Márcio Pit (Renan Oliveira); Douglas Marques, Alê, Rafael Chorão e Henrique Dias (Thiago Brito); Magrão e Marcelinho (Tiago Elias). Técnico: Roberto Cavalo.

SÃO CAETANO - Luiz; Samuel Xavier, Wagner, Gabriel (Pedro Carmona) e Diego; Marcone, Moradei, Éder (Eli Sabiá) e Marcelo Costa; Danielzinho (Geovane) e Leandrão. Técnico: Emerson Leão.

GOLS - Éder, a 1, Anderson Salles, aos 29, Leandrão, aos 33, e Douglas Marques, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Douglas Marques e Alex Santos (Barueri); Danielzinho e Samuel Xavier (São Caetano).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).