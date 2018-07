São Caetano estreia veteranos Fábio Costa e Rivaldo neste sábado

SÃO CAETANO DO SUL (SP) - Ainda sem embalar no Campeonato Paulista e com diversos desfalques, o São Caetano aposta nas estreias dos experientes Fábio Costa e Rivaldo para surpreender o Corinthians, neste sábado, no estádio do Pacaembu, pela sétima rodada. Sem vencer há quatro jogos - três derrotas e um empate -, o time caiu para a 18.ª colocação depois de ser batido pelo Guarani, em Campinas, na última quarta-feira.

Com apenas quatro pontos, na zona de rebaixamento, o São Caetano tem um jogo a menos na competição, pois o duelo contra o São Paulo, válido pela segunda rodada, foi adiado para o próximo dia 20.

Ainda sem estar em sua melhor condição física, o goleiro Fábio Costa terá que fazer a estreia por falta de opções no elenco. Isso porque o titular Fábio deixou o campo contra o Guarani lesionado e o reserva Juninho acabou sendo expulso no início do segundo tempo. Além do experiente jogador, o técnico Geninho também confirmou a presença de Rivaldo entre os titulares. Ele entra no lugar de Zé Vitor, suspenso.

"O São Caetano é um time que está se achando, manteve a base que terminou a Série B. Estou tentando dar minha cara ao time, achar a melhor formação e espero que realizaremos um bom jogo diante do Corinthians", afirmou o treinador, que chegou na última segunda para substituir Ailton Silva.