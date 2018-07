São Caetano ganha do Criciúma e continua na Série B

SÃO CAETANO DO SUL - O São Caetano fez o dever de casa e venceu o Criciúma por 1 a 0, neste sábado, 26, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. Com a vitória na última rodada da Série B do Brasileiro, a equipe escapou do rebaixamento para a Série C de 2012.

Com a vitória deste sábado, o São Caetano encerra a competição com 51 pontos, na 15ª posição. Já o Criciúma fica com os mesmos 51 pontos, mas em 14º lugar.

O primeiro tempo do jogo em São Caetano do Sul foi equilibrado, mas sem muitas chances de gol. Tanto é que a melhor oportunidade criada aconteceu logo aos dois minutos, quando o Criciúma mandou a bola na trave com Jackson.

No segundo tempo, o São Caetano, que precisava vencer para não correr risco de rebaixamento, abriu o placar aos 23 minutos, após cruzamento de Geovane e cabeceio de Souza. Depois disso, o time do ABC paulista tratou de se defender e segurar o resultado que lhe interessava.

SÃO CAETANO 1 x 0 CRICIÚMA

São Caetano - Luís; Élder Granja (Léo Mineiro), Domingos, Preto Costa e Bruno Recife; Augusto Recife, Souza (Luciano Mandi), Ricardo Conceição e Kléber; Antônio Flávio e Geovane. Técnico - Márcio Araújo.

Criciúma - Bruno; Fabinho Capixaba, Rogélio, Jackson Souza e Anderson Conceição (Guilherme Oliveira); Henik, Diogo Kachuba (Fábio Santana), Jackson e Doriva (Jean Moser); Guilherme e Marcel. Técnico - Márcio Goiano.

Gol - Souza, aos 23 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Manoel Lopo Garrido (BA).

Cartões amarelos - Henik, Jackson, Geovane e Fabinho Capixaba.

Renda - R$ 9.090,00.

Público - 1329 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).