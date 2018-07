São Caetano ganha e quebra a série invicta do Paraná

SÃO CAETANO - Após cinco vitórias e um empate, o Paraná voltou a perder no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, pela sequência da 21.ª rodada, foi superado pelo São Caetano por 2 a 1, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, o time paulista voltou melhor e fez os dois gols com Fred e Jael. Com o triunfo, chegou aos 22 pontos, lutando nas últimas colocações. Já o Paraná permanece com 39, em terceiro.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, sem muitas jogadas ofensivas, com os dois times pecando muito na troca de passes e deixando o jogo muito amarrado no meio de campo. Mas, no segundo, o São Caetano se acertou e aos 12 minutos abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Luis Carlos saiu errado do gol e o soco foi fraco, para o meio da área, no pé do zagueiro Fred, que só completou para o fundo das redes.

O Paraná se lançou ao ataque, mas não conseguiu criar. Melhor para os donos da casa, que aos 29 minutos mataram o jogo. Pedro Carmona fez boa jogada e lançou para Jael. Paulinho falhou e o atacante bateu no ângulo de Luis Carlos, vendido na jogada. No final, após cobrança de falta de Wellington, a bola acertou o travessão de Rafael Santos e, no rebote, Reinaldo desviou para o gol, fazendo 2 a 1.

Pela 22.ª rodada, o Paraná volta a jogar nesta sexta, em Curitiba, contra o Oeste, às 19h30. Por sua vez, o São Caetano joga no sábado contra a Chapecoense, em Chapecó (SP), às 21 horas.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 2 x 1 PARANÁ

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Samuel Xavier, Douglas Grolli, Fred e Diego; Anselmo (Dudu), Wagner Carioca (Pedro Carmona), Pirão e Danilo Bueno; Jael (Rivaldo) e Geovane. Técnico: Sérgio Guedes.

PARANÁ - Luis Carlos; Moacir, Alex Alves, Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição e Fernando Gabriel (Paulo Sérgio); Felipe Amorim (Wellington), Kayke e JJ Morales (Reinaldo). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Fred, aos 12, Jael, aos 29, e Reinaldo, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Anselmo e Geovane (São Caetano); Brinner (Paraná).

ÁRBITRO - Cleber Vaz da Silva (GO).

RENDA - R$ 3.040,00.

PÚBLICO - 396 pagantes.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).