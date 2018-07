São Caetano goleia de novo e lidera grupo da Série D do Brasileiro

O São Caetano tem ao seu lado o Volta Redonda, com seis pontos, porém com menos saldo de gols: 8 a 1. O time fluminense foi derrotado, por 2 a 1, fora de casa pelo Metropolitano-SC, que somou seus primeiros três pontos e ocupa a terceira posição. O Lajeadense tem três e o Foz, nenhum.

O Ypiranga assumiu a liderança do Grupo A7, com seis pontos em dois jogos, ao vencer fora de casa o lanterna Resende, por 1 a 0. O Operário-PR é vice-líder, com quatro. No Grupo A6, com dois jogos disputados sábado, o Crac-GO lidera com sete, seguido por Duque de Caxias, com quatro. Outro time com sete pontos e invicto é a Caldense, no Grupo A5, que em Poços de Caldas (MG) empatou sem gols com o Operário-MT, que somou seu primeiro ponto. O vice-líder é o Aparecidense-GO, com quatro.

OUTROS GRUPOS - Pelo Grupo A4, o Central lidera com seis pontos mesmo folgando na rodada, seguido pelo Treze, com cinco pontos, que empatou fora de casa, por 1 a 1, com o Goianésia, que somou seu primeiro ponto. No outro jogo da chave, o Serrano perdeu em casa para o Estanciano, por 3 a 1, jogando de luto. Isso porque na madrugada perdeu o jovem jogador Agnério, de 20 anos, que morreu num acidente de motocicleta na BR 67, na Bahia.

O Campinense disparou na liderança do Grupo A3, com sete pontos, ao vencer, em casa, por 1 a 0, o Serra Talhada, que é vice-líder com três. O River, do Piauí, vacilou em casa ao empatar sem gols com o Guarani de Juazeiro do Norte (CE). Mesmo assim lidera o Grupo A2, com cinco pontos, com dois do time cearense. O vice-líder é o Palmas, com quatro, mesmo folgando na rodada.

No Grupo A1, destaque para a vitória do Rio Branco, do Acre, por 2 a 1, em cima do Nacional, somando seus três primeiros pontos. Nacional, Remo e Vilhena, porém, estão com quatro pontos, comprovando o equilíbrio da chave.

Os 40 participantes estão divididos em oito grupos de cinco times cada. Na primeira fase eles se enfrentam entre si em dois turnos, num total de oito jogos. Apenas os dois melhores de cada grupo avançam à segunda fase. A partir daí começa a fase de eliminatória dupla, com jogos de ida e volta até a definição dos semifinalistas, que vão garantir o acesso à Série C, em 2016.

Confira os resultados da 3.ª rodada:

Sábado

Duque de Caxias-RJ 0 x 0 Botafogo-SP

Comercial-MS 1 x 1 Aparecidense-GO

Red Bull-SP 2 x 0 Inter de Lages-SC

CRAC-GO 0 x 0 Gama-DF

Imperatriz-MA 5 x 1 Santos-AP

Coruripe-AL 2 x 2 Colo Colo-BA

Domingo

Resende-RJ 0 x 1 Ypiranga-RS

Metropolitano-SC 2 x 1 Volta Redonda-RJ

Campinense-PB 1 x 0 Serra Talhada-PE

Serrano-BA 1 x 3 Estanciano-SE

Goianésia-GO 1 x 1 Treze-PB

Caldense-MG 0 x 0 Operário-MT

São Caetano 4 x 0 Foz do Iguaçu-PR

Vilhena-RO 1 x 0 Náutuico-RR

River-PI 0 x 0 Guarani-CE

Rio Branco-AC 2 x 1 Nacional-AM