São Caetano larga na Série D com goleada e Botafogo-SP empata em jogo de briga

Preto, ficou no empate por 0 a 0 com o Gama, no Mané Garrincha, em Brasília, no jogo marcado por um confronto grande nas arquibancadas. Um duelo nesta segunda-feira à noite completa a rodada entre Operário-MT e Aparecidense-GO.

Nos outros jogos, destaques para Campinense, Treze e Central, que confirmaram o favoritismo com vitórias. Decepção da primeira rodada fica por conta do Nacional, do Amazonas, que apenas empatou com o Náutico, de Roraima, em Roraima, por 1 a 1. Mesmo

placar do Remo, que decepcionou, contra o Vilhena, em Vilhena (RO).

A primeira rodada também ficou marcada pela chuva de gols - 39 no total, dando uma média de 2,60 por jogo. Destaques para o São Caetano e para Foz do Iguaçu x Volta Redonda, que fizeram um duelo de 9 gols, melhor para os cariocas, que venceram por 5 a 4.

OS PAULISTAS - Ainda tentando reconquistar o torcedor, o São Caetano não poupou esforços e goleou a Lajeadense por 5 a 0, com três gols ainda no primeiro tempo. O atacante Jô Fernandes foi o nome do jogo, já que balançou a rede duas vezes em cinco minutos. Ainda no Grupo A8 está o Volta Redonda, que venceu o Foz do Iguaçu por 5 a 4. O Metropolitano folgou na rodada.

Mesmo em um palco de Copa do Mundo, Gama-DF e Botafogo-SP apresentaram um futebol fraco. Em um jogo sem grandes emoções e marcado por briga nas arquibancadas, os dois times empataram sem gols. No outro jogo do grupo A6, o Crac venceu o Villa Nova por 1 a 0. O Duque de Caxias folgou na rodada.

Por volta dos 30 minutos a partida precisou ser paralisada por cinco minutos, por conta de uma briga nas arquibancadas. A torcida do time paulista entrou no estádio junto com membros de uma facção do Brasiliense, arquirrival do Gama. Foi a senha para que torcedores do time da casa partissem para a briga e transformassem o setor visitante em campo de batalha.

OUTROS JOGOS - Pelo Grupo A4, Central e Treze venceram, Serrano e Estanciano, respectivamente, ambos por 2 a 0. No Grupo A2, ninguém saiu vencedor. Guarani-CE x Santos-AP e River-PI x Palmas-TO foram duelos que terminaram em 1 a 1. No Grupo A3, o placar de 2 a 0 também marcou as vitórias. O Campinense venceu o Globo-RN, enquanto o Serra Talhada-PE bateu o Colo Colo-BA.

No confronto do Grupo A5, a Caldense superou o Rio Branco 1 a 0. Fechando o primeiro dia da competição, no Grupo A7 Resende e Operário ficaram no empate por 2 a

2, enquanto o Ypiranga bateu o Inter de Lages por 2 a 1, em Erechim (RS).

Os 40 participantes estão divididos em oito grupos de cinco times. Estes se enfrentam em turno e returno, saindo os dois melhores para a segunda fase. As quatro etapas seguintes serão eliminatórias duplas - ida e volta -, até a definição dos quatro que vão garantir o acesso. O campeão de 2015 e os classificados para a Série C serão conhecidos no dia 11 de novembro.

Confira jogos da 1.ª rodada:

Domingo

Resende-RJ 2 x 2 Operário-PR

Ypiranga-RS 2 x 1 Inter de Lages-SC

Guarani-CE 1 x 1 Santos-AP

Campinense-PB 2 x 0 Globo-RN

Serra Talhada-PE 2 x 0 Colo Colo-BA

Serrano-BA 0 x 2 Central-PE

Estanciano-SE 0 x 2 Treze-PB

Caldense-MG 1 x 0 Rio Branco-ES

Crac-GO 1 x 0 Villa Nova-MG

Gama-DF 0 x 0 Botafogo-SP

São Caetano 5 x 0 Lajeadense-RS

Foz do Iguaçu-PR 4 x 5 Volta Redonda-RJ

Náutico-RR 1 x 1 Nacional-AM

River-PI 1 x 1 Palmas-TO

Vilhena-RO 1 x 1 Remo-PA

Segunda-feira

20h30

Operário-MT x Aparecidense-GO

Élcio Paiola