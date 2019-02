São Caetano perde para o Oeste e segue na zona de rebaixamento do Paulistão

Ainda sem vencer no Campeonato Paulista, o São Caetano perdeu para o Oeste por 3 a 1, neste sábado à noite, no estádio Anacleto Campanella, pela sexta rodada. Com apenas três pontos no Grupo A, o São Caetano divide a lanterna com o São Bento na classificação geral. O Oeste aparece com nove pontos, em segundo lugar no Grupo D, e em quinto lugar geral.

Vindo de derrota por 3 a 0 para o Botafogo, o São Caetano precisava buscar a vitória. Apesar de ter maior volume durante o primeiro tempo, o São Caetano deixou o campo para o intervalo com a desvantagem no placar. Na verdade, o time da casa tentava as jogadas pelas beiradas e as infiltrações, sem sucesso. Restou apenas a tentativa de chutes de longe, mas que não incomodaram o goleiro Matheus Cavichioli.

O gol do Oeste saiu num falha gritante do goleiro Jacson. Após cobrança de falta, o zagueiro Max aliviou de cabeça, mas a sobra ficou com Matheus Jesus. Ele bateu de perna esquerda e o Jacson não conseguiu encaixar a bola, aparentemente fácil. Oeste na frente aos 26 minutos.

O técnico Pintado tentou equilibrar as ações no meio-campo com a entrada do experiente Cristian no lugar de Vinícius Kiss. Mas foi no intervalo que ele mexeu melhor ao tirar Diego Rosa para a entrada de Bruno Mezenga. Ele empatou aos sete minutos, numa cabeçada de cima para baixo, após o cruzamento perfeito de Rafael Marques.

A pressão inicial do São Caetano então se concretizava com o empate. Só que o time sofreu os segundo gol dois minutos depois, aos nove. Em outra jogada pelo lado direito, após tabela curta, Elvis fez o levantamento para o outro lado. Roberto, sozinho, cabeceou no contrapé de Jacson.

Sentindo a falta de ligação defesa-ataque, o São Caetano não conseguiu criar chances reais no ataque. O Oeste abriu mão de atacar, mas ampliou o placar nos acréscimos. Após contra-ataque pelo lado esquerdo do ataque, a bola chegou até Elvis na frente da área. Ele ajeitou e bateu forte no canto direito de Jacson.

Pela sétima rodada, o São Caetano vai enfrentar o Bragantino, de novo em casa, sábado, dia 16, às 16h30. Na segunda-feira, dia 18, o Oeste vai receber o São Bento, a partir das 17h30, na Arena Barueri. Antes disso, quinta-feira, às 22h30, vai enfrentar o Fast Club, em Manaus (AM), pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 1 x 3 OESTE

SÃO CAETANO - Jacsson; Alex Reinaldo, Joécio, Max e Marquinhos; Pablo (Ferreira), Vinicius Kiss (Cristian) e Vitinho; Diego Rosa (Bruno Mezenga), Rafael Marques e Minho. Técnico: Pintado.

OESTE - Matheus Cavichioli; Cicinho (Tony), Kanu, Maracás e Alyson; Betinho, Matheus Jesus e Elvis; Roberto (Marciel), Jheimy (Pedrinho) e Bruno Lopes. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Matheus Jesus, aos 26 minutos do primeiro tempo. Bruno Mezenga, aos 7, Roberto, aos 9, e Elvis, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ferreira, Alex Reinaldo, Marquinhos, Bruno Mezenga e Vitinho (São Caetano); Bruno Lopes, Maracás e Betinho (Oeste).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).