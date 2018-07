São Caetano perde pênalti e empata com o Bahia

O resultado foi justo, porque o Bahia dominou o primeiro tempo e o São Caetano deu as

cartas na etapa final. Aos 44 minutos, Eduardo desperdiçou pênalti, defendido pelo goleiro Fernando, que garantiu o resultado.

O intenso frio na região do ABC paulista parecia interferir na disposição dos jogadores em campo. Mas aos poucos o jogo ganhou velocidade e o Bahia se mostrou bem mais eficiente no ataque.

O time baiano precisou de três chances para abrir o placar. Aos 30 minutos, Hélder chutou de longe, a bola quicou e Luiz se esticou para mandar a escanteio. Aos 37 minutos, Luiz fez uma defesa de cinema, após cabeçada à queima-roupa de Jael, aproveitando após levantamento Ávine. O goleiro, que completou 200 jogos com a camisa do São Caetano, só não impediu o gol baiano aos 41 minutos. Jancarlos levantou pelo lado direito e Jael se antecipou à defesa pata tocar de cabeça no chão. Esse foi seu décimo gol na competição.

No intervalo, o técnico Toninho Cecílio tentou uma mudança radical no time paulista. Tirou o volante Jairo para a entrada do atacante Wellington. O Bahia, porém, continuou melhor em campo, com a sua marcação funcionando no meio-de-campo e esperando os bons momentos para os contragolpes.

Aos 12 minutos, porém, o São Caetano empatou. Após escanteio, Artur desviou na primeira trave e, do outro lado, Eduardo apareceu para tocar de cabeça, nas costas do zagueiro Luizão.

O jogo ficou equilibrado e nos minutos finais o São Caetano teve a chance de vencer ao ter um pênalti a seu favor. Jael colocou a mão na área. Na cobrança, porém, Eduardo chutou fraco e Fernando caiu certo no canto esquerdo. A bola ainda tocou na trave e saiu.

No final de semana, ambos os times voltam a campo pela 29.ª rodada. O São Caetano vai abrir a rodada sexta-feira, contra o ASA, em Arapiraca-AL. No sábado, às 16 horas, o Bahia vai receber o Náutico, em Pituaçu, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

São Caetano 1 x 1 Bahia

São Caetano - Luiz; Artur, Jean, Anderson Marques e Fernandinho; Jairo (Wellington), Augusto Recife, Fernandes (Kléber) e Ailton (Patrick); Eduardo e Henrique Dias. Técnico - Toninho Cecílio.

Bahia - Fernando; Jancarlos, Alison, Luizão e Ávine; Bruno Octávio (Marcone), Fábio Bahia, Hélder e Vander (Rogerinho); Adriano (Everton) e Jael. Técnico - Márcio Araújo.

Gols - Jael, aos 41 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos 12 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Alício Pena Junior (MG).

Cartões amarelos - Vander, Bruno Otávio, Alison, Jael, Luizão, Artur e Henrique Dias.

Renda - R$ 8.395,00.

Público - 1.163 pagantes .

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).