São Caetano reduz preço do ingresso para atrair torcida Mesmo conhecido por ter uma torcida reduzida, a diretoria do São Caetano pretende contar com o apoio do público na primeira final do Torneio do Interior do Campeonato Paulista, sábado, contra o Botafogo, no ABC paulista. Para tanto, lançou uma promoção e reduziu o valor dos ingressos.