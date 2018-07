São Caetano supera Comercial em casa e entra no G-8 do Paulistão

SÃO CAETANO DO SUL - O São Caetano conquistou sua segunda vitória seguida no Campeonato Paulista neste domingo ao superar o Comercial, por 2 a 0, pela sétima rodada. Com 11 pontos, o time alcançou a oitava colocação da tabela e entrou na zona de classificação para as quartas de final. O Comercial, com sete, está no 14º lugar.

O time da casa imprimiu um ritmo mais forte nos primeiros minutos de jogo e conseguiu marcar seu gol. Anselmo lançou em diagonal para Marcelo Costa, que, dentro da área, bateu de perna direita, fora do alcance do goleiro Alex Santana.

Embalado, o São Caetano continuou dominando as ações em campo. Aos 26 minutos, Betinho arriscou de longe e Alex espalmou. Aos 34, Daniel bateu cruzado para fora. E, em seguida, Geovane chegou a marcar o segundo gol de cabeça, mas a arbitragem marcou impedimento, num lance duvidoso.

Nada mudou no segundo tempo. O São Caetano continuou no ataque e quase ampliou aos 10 minutos, quando Rafael Tavares salvou em cima da linha o chute de Diego. O técnico Márcio Fernandes ainda tentou ganhar força ofensiva com algumas trocas. Sem sucesso.

Para piorar, aos 29, o zagueiro Rafael Tavares foi expulso. Ele perdeu uma dividida com Betinho e depois segurou o adversário pela camisa. Como Tavares era o último jogador da defesa, recebeu o cartão vermelho direto.

Aos 38, o Comercial ainda perdeu Bruno Reis, expulso por cometer falta violenta sobre Marcelo Costa. Como já tinha o cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. Quase no final, aos 44 minutos, o São Caetano ampliou o placar, de novo com Marcelo Costa.

Após a triangulação do ataque, a bola sobrou para Marcelo Costa, de frente para o gol. Ele bateu colocado, a bola ainda desviou em Alex Santana, mas entrou. No final, 2 a 0, ficou barato para o time de Ribeirão Preto.

Na próxima rodada, o São Caetano receberá o Corinthians, no sábado. O Comercial jogará contra o Guarani, na quinta-feira.

SÃO CAETANO 2 X 0 COMERCIAL

SÃO CAETANO - Luiz; Daniel, Jorge Luiz, Preto Costa (Eli Sabiá) e Diego; Augusto Recife, Moradei, Anselmo (Ailton) e Marcelo Costa; Betinho (Pedro Júnior) e Geovane. Técnico: Márcio Araújo.

COMERCIAL - Alex Santana; Sidny, Fabão, Rafael Tavares e Bruno Reis; Jordã, Ricardo Conceição, Thiago Galhardo (Fernando Gaúcho) e Carlos Magno (Jailton); Elionar Bombinha e Romerito (Wellington). Técnico: Márcio Fernandes.

Gols - Marcelo Costa, aos 11 minutos do primeiro tempo e aos 44 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Moradei, Augusto Recife e Wellington.

Cartões vermelhos - Rafael Tavares e Bruno Reis.

Árbitro - Flávio Rodrigues de Souza.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.