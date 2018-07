São Caetano supera o Bragantino e leva título da Série A2 paulista

O São Caetano conquistou o título do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer o Bragantino, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Anacleto Campanella. Os finalistas já tinham garantido o acesso para a Série A1 em 2018, mas o campeão levou a premiação de R$ 280 mil além de uma vaga na Copa do Brasil de 2018, competição que o time do ABC não disputa há quatro anos. O vice-campeão ficou com o prêmio de R$ 170 mil.

O Bragantino começou o jogo apostando na posse de bola para tomar o controle da partida. Alberto Félix orientou troca de passes envolvendo o adversário no entorno da grande área. Já o São Caetano tentava articular as jogadas de velocidade nas costas dos marcadores, mas demorou para levar perigo a Renan Rocha. O caminho encontrado pelo time da casa, então, foi pelas bolas alçadas na grande área, aguardando apenas um vacilo do adversário.

Na marca dos vinte minutos de bola rolando uma forte chuva castigou o gramado em São Caetano do Sul. Nessas condições, a primeira grande oportunidade do jogo saiu do lado visitante. Vitor cobrou um escanteio pela esquerda e o goleiro Paes saiu debaixo das traves para afastar, mas Edson Citta conseguiu tirar o goleiro com um leve toque de cabeça. Na segunda trave, ela sobrou para Rafael Grampola, que mesmo com o caminho livre testou para fora.

Em resposta, no lance seguinte, aos 39 minutos do primeiro tempo, o lateral Alex Reinaldo cobrou uma falta praticamente no meio campo. Ele mandou a bola açucarada em direção a grande área e o goleiro Renan Rocha tentou espalmar, mas jogou ela para o meio. Na sobra, Paulinho Santos pegou de primeira em um chute forte, abrindo o placar. O gol também afastou a chuva e animou os torcedores na arquibancada.

O empate do Bragantino só foi acontecer no segundo tempo, com três minutos de bola rolando. Em uma falta no bico direito da grande área, o time levantou a bola na segunda trave e no bate-rebate ela sobrou para Edson Sitta, que chegou de trás para tentar a finalização, mas foi bloqueado. A bola subiu e encontrou Rafael Grampola livre. O camisa nove ajeitou o corpo e emendou uma bicicleta dentro da pequena área, sem nenhuma chance para Paes.

O São Caetano sentiu o empate e tentou esfriar o jogo. Um drone chegou a sobrevoar o campo e o árbitro paralisou a partida por alguns minutos, aguardando uma providência da Polícia Militar (PM). Foi quando aos 21 minutos, Esley soltou a bola com Bruno Recife na esquerda e o lateral tentou o cruzamento. Lincon disputou pelo alto, Carlão dividiu com Gilberto e ela sobrou para Régis. O camisa 7 bateu de primeira, com força, e recolocou o time da casa na frente.

O técnico Alberto Félix tentou reanimar o Bragantino e tirou o volante Adenilson para colocar o atacante Wellington, sonhando com um empate fora de casa. O placar veio a calhar quando o árbitro expulsou o volante Esley, do São Caetano, aos 34 minutos. Em um contra-ataque, o jogador tocou com a mão na bola e o trio de arbitragem não perdoou. Ele já tinha recebido o primeiro cartão amarelo por uma falta em Rafael Chorão e foi expulso.

Os últimos minutos foram de pressão do Bragantino, mas na base do desespero. O São Caetano, porém, teve calma para segurar o placar e depois comemorar o título, algo que não acontecia há 14 anos - foi campeão paulista em 2004.