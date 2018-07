São Caetano troca Ademir Fonseca por Márcio Goiano

"Assumi o time na zona de rebaixamento e com o único objetivo de evitar o descenso. Como chegamos na última rodada do Paulistão, inclusive vencendo o Corinthians, e com chances reais de avançar para a fase final, criou-se uma expectativa. A classificação não aconteceu e eles entenderam que era o momento de mudar o comando para o início da Série B", comentou Fonseca, um dia depois que o diretor Genivaldo Leal confirmara sua permanência para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para a vaga do ex-treinador, foi confirmado a chegada de Márcio Goiano, que estava no Prudente. Goiano perdeu o emprego com a negociação que devolveu o Prudente à cidade de Barueri - o acerto foi anunciado na quarta. Sérgio Soares será o treinador do novo time de Barueri.

Márcio Goiano chega ao São Caetano após uma rápida passagem pelo Prudente. Ele se destacou em 2010 ao levar o Figueirense de volta para a Série A, ao faturar o vice-campeonato da Série B.