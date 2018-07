São Caetano vence e deixa Guarani na zona de risco na Série C

A briga pela vaga no G4 numa chave e para fugir da zona de rebaixamento na outra foram os destaques da Série C neste domingo, quando foram realizados quatro jogos pela 12ª rodada. No Grupo A, o Salgueiro ganhou confronto direto com o Botafogo-PB e se consolidou em terceiro lugar. E no Grupo B, a vitória do São Caetano deixou o Guarani na vice-lanterna, posição que provocaria sua queda.

Na luta contra o rebaixamento, o São Caetano venceu o Caxias por 2 a 0, no Estádio Anacleto Campanella, e chegou aos 12 pontos, mesma pontuação do Guarani. Mas, como leva vantagem nos critérios de desempate, ultrapassou o time de Campinas, que ficou na penúltima posição, dentro da zona de rebaixamento - o lanterna do Grupo B é o Duque de Caxias, com seis pontos.

No Grupo A, o Salgueiro conseguiu se manter dentro do G4, ao ganhar em casa do Botafogo-PB, por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Cornélio Barros. Assim, o time pernambucano subiu para o terceiro lugar, agora com 19 pontos, apenas um atrás do adversário paraibano, ainda o vice-líder - o primeiro colocado dessa chave é o Fortaleza, que já está com 23 pontos.

Confira os resultados deste domingo na Série C:

Salgueiro 1 x 0 Botafogo-PB

Crac 1 x 2 CRB

São Caetano 2 x 0 Caxias

Treze 1 x 0 Cuiabá

ASA 1 x 0 Paysandu