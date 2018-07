São Caetano vence invicto América-RN e sobe na tabela

Com a vitória, o São Caetano chegou aos dez pontos e está na sexta colocação, a dois pontos do G-4 - o grupo de classificação. O América, por sua vez, segue com 13 pontos, na vice-liderança, mas pode perder mais uma posição caso o Criciúma, com 12 pontos, vença o jogo contra o ASA, neste sábado, em Arapiraca (AL).

O time paulista se mostrou implacável no primeiro tempo e marcou três gols em 12 minutos. Aos 21, Marcelo Costa cobrou falta e Leandrão subiu para cabecear e marcar o primeiro gol. Na sequência, Éder marcou mais dois. O primeiro aos 31, após receber cruzamento de Danielzinho e só empurrar para as redes. Dois minutos depois, novamente Danielzinho lançou e o meia chutou forte, sem chances para o goleiro Dida.

O time de Natal não recuou, apesar da vantagem do time paulista, e conseguiu diminuir a vantagem do adversário aos 38 minutos. Após lançamento de Edson Rocha, Isac entrou na área e tocou para o fundo das redes. Na sequência, o América se manteve no ataque, mas sem sucesso.

Na segunda etapa, o panorama do jogo foi outro. Os times abusaram das faltas e o América ainda teve o volante Márcio Passos expulso, o que diminuiu as suas chances de reação. Mesmo assim, o time de Natal chegou ao segundo gol com Pingo, aos 31 minutos, ao aproveitar sobra na área para chutar e anotar o seu gol. Na sequência, o time paulista se fechou e conseguiu segurar o placar.

Pela sétima rodada da Série B, o São Caetano voltará a campo na próxima terça-feira, às 21 horas, contra o CRB, em Maceió. Simultaneamente, o América-RN recebe o ASA, em Natal.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 3 x 2 AMÉRICA-RN

SÃO CAETANO - Luiz; Samuel Santos (Anselmo), Gabriel, Wagner e Diego; Augusto Recife, Moradei, Éder e Marcelo Costa (Pedro Carmona); Danielzinho (Nei Paraíba) e Leandrão. Técnico: Sérgio Guedes.

AMÉRICA-RN - Dida; Fabinho, Jorge Felipe, Edson Rocha e Márcio Passos; Pingo (Soares), Ricardo Baiano, Júnior Xuxa (Thiago Galhardo) e Gustavo Ribeiro; Isac (Nata) e Lúcio Curió. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Leandrão, aos 21, Éder, aos 31 e aos 33, e Isac, aos 38 minutos do primeiro tempo; Pingo, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wagner, Luiz e Leandrão (São Caetano); Edson Rocha, Fabinho, Gustavo Ribeiro, Dida e Isac (América-RN).

CARTÃO VERMELHO - Márcio Passos (América-RN).

ÁRBITRO - Antônio Frederico de Carvalho (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).