São Caetano vence Metropolitano e lidera Grupo A8 na Série D do Brasileiro

A nova vitória deixou a equipe paulista com nove pontos na liderança isolada do Grupo A8, que tem Volta Redonda e Lajeadense, com um jogo a menos, na vice-liderança, ambos com seis pontos ganhos. O Metropolitano, quarto colcocado, soma três, e o Foz de Iguaçu tem zero.

Em campo, o São Caetano sempre comandou o placar, com dois gols de Jô e outro de Robson. Para o time de Santa Catarina marcaram Mazinho e Gilton.

Único clube a completar o primeiro turno até aqui, o time do ABC folga no próximo final de semana e só volta a jogar na sexta rodada, na abertura do returno, justamente contra o Metropolitano, mas então no Estádio Anacleto Campanella. O Metropolitano atuará novamente no próximo domingo, quando encara o Foz do Iguaçu, fora de casa, às 16 horas.