São Caetano vence o Ceará e se mantém no G4

O jogo teve uma grande polêmica. Quando o time paulista ainda vencia por 1 a 0, o árbitro não assinalou um gol legítimo dos cearenses, gerando muita reclamação dos visitantes.

Esse é o terceiro jogo seguido sem derrota e sem sofrer gol do São Caetano, que se manteve na quarta colocação, com 56 pontos, um a mais que o Atlético-PR. Já a derrota praticamente acabou com qualquer chance do Ceará em brigar pelo acesso. O time cearense continua na zona intermediária, com 45 pontos, 11 a menos que os paulistas.

Pressionado pela vitória do Atlético-PR, que o tirou do G4, o São Caetano começou pressionando o Ceará e criou duas boas oportunidades antes de abrir o placar, aos 12 minutos. Danielzinho aproveitou sobra e bateu rasteiro. A bola desviou na zaga e sobrou para Marcelo Costa, que, em posição duvidosa, completou de cabeça.

Depois disso, a partida ficou bastante aberta e o time cearense quase empatou em cabeçada de Itamar, mas a bola explodiu na trave. O goleiro Luiz foi um dos principais destaques do São Caetano no primeiro tempo, com três grandes defesas.

O Ceará voltou do intervalo precisando do resultado positivo para continuar sonhando com uma vaga no G4 e pressionou o São Caetano desde o início, mas esbarrou em uma noite inspirada de Luiz.

Aos 34 minutos, Roberto tocou na saída do goleiro e Gabriel, dentro do gol, aliviou o perigo. Os jogadores cearenses partiram para cima do assistente, mas o árbitro mandou o lance seguir e não deu o gol. No minuto seguinte, Marcone acertou um lindo chute no ângulo de Dionantan, liquidando a partida.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 31.ª rodada. O São Caetano enfrenta o Barueri, às 19h30, na Arena Barueri. No mesmo horário, o Ceará terá pela frente o ASA, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL).

FICHA TÉCNICA:

SÃO CAETANO 2 x 0 CEARÁ

SÃO CAETANO - Luiz; Samuel Xavier, Wagner, Gabriel e Diego; Augusto Recife, Moradei, Éder (Marcone) e Marcelo Costa; Danielzinho (Geovane) e Leandrão (Somália). Técnico - Emerson Leão.

CEARÁ - Dionantan; Apodi, Daniel Maques, Luizão e Márcio Careca (Robert); João Marcos, Juca, Eusébio e Magno Cruz (Leandro Chaves); Itamar (Misael) e Magno Alves. Técnico - PC Gusmão.

GOLS - Marcelo Costa, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Marcone, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Braghetto (SP).

CARTÕES AMARELOS - Augusto Recife e Gabriel (São Caetano); Márcio Careca, Misael e Daniel Marques (Ceará).

PÚBLICO - 985 pagantes.

RENDA - R$ 7.105,00.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).