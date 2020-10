São Caetano vence o São Bento nos pênaltis e conquista a Série A2 paulista

O São Caetano é campeão paulista da Série A2. Após faturar o título em 2000 e 2007, a equipe, que venceu a partida de ida por 3 a 2, chegou ao terceiro título da segunda divisão estadual nesta segunda-feira, quando recebeu o São Bento, no estádio Anacleto Campanella, perdeu a finalíssima por 1 a 0, mas nos pênaltis ganhou por 4 a 3.

Pelas campanhas que resultaram em acesso ao Paulistão de 2021, o São Caetano foi premiado em R$ 280 mil pela FPF, enquanto o São Bento recebeu R$ 200 mil.

Leia Também Portuguesa se segura para não demitir nem atrasar salários no ano do centenário

O confronto desta segunda-feira teve o São Bento superior na maior parte do tempo, especialmente na primeira etapa. Inclusive, com três minutos de partida, Raun fez ótima jogada e cruzou na medida para Bambam marcar o único gol do duelo. Com o placar agregado empatado em 3 a 3, a definição do campeão foi para os pênaltis.

Erick Luís, Sávio e Luís Henrique converteram as cobranças para os visitantes, enquanto Anderson Rosa, Everton Dias, Sandoval e Renan Dutra fizeram para os donos da casa. Por outro lado, Lucas Macanhan e Thiago Primão desperdiçaram para o São Bento, parando nas mãos do goleiro Luiz Daniel.

Os dois times agora focam nos torneios nacionais. Na Série D, o São Caetano está na oitava e última colocação do Grupo A8, com dois pontos, enquanto o Pelotas-RS, com sete, ainda fecha a zona de classificação ao mata-mata.

Por outro lado, na Série C, o São Bento é o décimo colocado, na lanterna do Grupo B, com cinco pontos, seis abaixo de São José-RS e Ituano, os primeiros fora da zona de rebaixamento.