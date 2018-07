São Caetano vence Oeste e garante classificação

No confronto de ida das semifinais, semana passada, em Itápolis, o Oeste tinha vencido por 1 a 0. Assim, dependia de um empate para se classificar. Mas o São Caetano marcou dois gols no final da partida no Anacleto Campanella e conseguiu a vitória que lhe deu a vaga na decisão. Agora, espera o confronto entre Botafogo e Ponte Preta, ainda neste sábado, para conhecer seu adversário.

A partida deste sábado foi uma prova de que os dois times não entraram na disputa do título de Campeão do Interior apenas para cumprir tabela. Sonhando com a conquista inédita e o prêmio em dinheiro (R$ 250 mil), São Caetano e Oeste travaram um duelo bastante disputado.

Precisando da vitória, o time da casa teve maior volume de jogo, mas só abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Na jogada, o atacante Luciano Mandi bateu cruzado, da direita, e o goleiro Neneca não segurou a bola. No rebote, o meia Everton Ribeiro só completou para o gol.

No segundo tempo, o Oeste voltou mais ofensivo e chegou ao empate aos 14 minutos, em chute de fora da área do lateral Wilton Goiano. Três minutos depois, contudo, o time de Itápolis perdeu o zagueiro Negretti, expulso. Aí, o São Caetano foi com tudo ao ataque para conseguir a vitória.

E ela veio já aos 44 minutos, em outra finalização de longa distância, desta vez do meia Fernandes, que fez 2 a 1 para o São Caetano. Depois, aos 47, o atacante Fábio ainda marcou o terceiro gol do time da casa, ao tocar na saída do goleiro Neneca, definindo a classificação.

FICHA TÉCNICA:

São Caetano 3 x 1 Oeste

São Caetano - Luiz; Artur (Wendell), Anderson Marques, Marcelo Batatais e Bruno Recife; Lucas (Wanderley), Jairo, Fernandes e Éverton Ribeiro (Fábio); Eduardo e Luciano Mandi. Técnico - Roberto Fonseca.

Oeste - Neneca; Paulo Miranda, Adriano e Cris (Negretti); Wilton Goiano, Dionísio, Alê, Kleber e Fernandinho; Ricardo Bueno (Ricardinho, depois Alex William) e Mazinho. Técnico - João Ricardo.

Gols - Éverton Ribeiro, aos 46 minutos do primeiro tempo; Wilton Goiano, aos 14, Fernandes, aos 44, e Fábio, aos 47 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcelo Rogério.

Cartões amarelos - Artur, Wendell, Ricardinho, Cris, Neneca, Negretti e Alex William.

Cartão vermelho - Negretti.

Renda - R$ 9.815,00.

Público - 863 pagantes.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.