São Caetano vence pela quarta vez e mantém a liderança da Série D

O São Caetano continua sendo o principal destaque paulista dentro da Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo à noite, atuando em casa, dentro do estádio Anacleto Campanella, fez 3 a 1 em cima do Metropolitano, mantendo a liderança isolada do Grupo A8, com 12 pontos. Quem se deu mal foi o Red Bull, que à tarde foi até Resende e perdeu para o time fluminense por 3 a 0 pelo Grupo A7. O Botafogo, de Ribeirão Preto, o terceiro paulista na competição, folgou na rodada. Quatro jogos abriram a sexta rodada no sábado, 11 foram disputados no domingo e um será realizado nesta segunda-feira à noite.

Bem dirigido pelo experiente Luis Carlos Martins, o São Caetano atingiu sua quarta vitória em cinco jogos, mas é perseguido pelo Lajeadense, com 10 pontos, depois de empatar fora, por 2 a 2, com o Foz de Iguaçu, com quatro pontos, em quarto lugar. O Metropolitano tem três e o Volta Redonda, com seis pontos, em terceiro, tem um jogo a menos porque folgou na rodada.

No equilibrado Grupo A7, o Red Bull perdeu para o lanterna Resende, com cinco pontos, mas continua com sete pontos, dividindo a vice-liderança com o Operário-PR, que perdeu por 2 a 0, para o Ypiranga, em Erechim (RS), que lidera, com nove. A Internacional de Lajes, que folgou, soma seis pontos, em quarto lugar.

CALDENSE PERDE

Uma das surpresas da rodada foi a derrota, em casa, da Caldense para o Comercial-MS, por 2 a 1. Só justificada pela semana tumultuada vivida pelo clube mineiro, no qual o presidente foi acusado de desviar R$ 1,8 milhão. Apesar do tropeço, o time mineiro é vice-líder do Grupo A5, com 10 pontos, igual ao Rio Branco-ES, que leva vantagem no saldo de gols: 3 a 2. O Aparecidense tem cinco, Operário-MT e Comercial-MS, quatro cada.

Pelo Grupo A3, o Campinense disparou na liderança com 11 pontos ao vencer, de virada, por 3 a 1, o Coruripe, com três gols de Rodrigão. O time alagoano ainda é vice-líder com seis pontos, seguido por Globo-RN, com cinco, após empatar fora e sem gols com o Serra Talhada, com quatro. O Colo Colo, que folgou, soma dois pontos na lanterna.

No Grupo A2, o River assumiu a liderança isolada com nove pontos ao vencer em casa, por 2 a 1, ao Imperatriz, terceiro colocado, com cinco pontos. O vice-líder é o Palmas, com oito, que venceu fora, por 2 a 0, o Guarani de Juazeiro (CE), com quatro pontos, junto com o Santos-AP.

OUTROS JOGOS

No Grupo 1, houve empate por 2 a 2 entre Vilhena-RR, com cinco pontos, e Rio Branco-AC, com oito pontos e na vice-liderança. O líder Remo, com 10 pontos, vai fechar a rodada nesta segunda-feira à noite contra o lanterna Náutico-RR, em Roraima, que tem dois pontos negativos por ter sido punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por escalação de jogadores irregulares.

Os 40 clubes estão divididos em oito grupos de cinco times. Eles se enfrentam entre si em dois turnos. Os dois melhores avançam à segunda fase. Depois começa a fase de eliminatória dupla, até chegar às semifinais e garantir o acesso para a Série C, em 2016.

Confira os jogos da 6.ª rodada da Série D:

Sábado

Estanciano-SE 1 x 0 Central-PE

Crac-GO 1 x 0 Duque de Caxias-RJ

Operário-MT 2 x 3 Rio Branco-ES

Gama-DF 1 x 2 Villa Nova-MG

Domingo

Resende-RJ 3 x 0 Red Bull-SP

Ypiranga-RS 2 x 0 Operário-PR

Serrano-BA 0 x 1 Goianésia-GO

Serra Talhada-PE 0 x 0 Globo-RN

Caldense-MG 1 x 2 Comercial-MS

Guarani-CE 0 x 2 Palmas-TO

Campinense-PB 3 x 1 Coruripe-AL

Foz do Iguaçu-PR 2 x 2 Lajeadense-RS

River-PI 2 x 1 Imperatriz-MA

São Caetano-SP 3 x 1 Metropolitano-SC

Vilhena-RO 2 x 2 Rio Branco-AC

Segunda

22h30 - Náutico-RR x Remo-PA