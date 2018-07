São Caetano vence Ponte Preta em retorno ao Anacleto

Com esse resultado, o São Caetano chegou aos oito pontos e subiu para a sexta colocação. Por outro lado, o time de Campinas se manteve com seis e caiu para o 13.º lugar. Além disso, a Ponte perdeu a invencibilidade e chegou ao terceiro jogo sem vitória.

O primeiro tempo foi bastante disputado e os dois times criaram boas chances de gol, mas o São Caetano abriu o placar apenas aos 43 minutos. Após falta cobrada para a área, o meia Kleber desviou na segunda trave para o gol aberto.

Na volta do intervalo, o time do ABC fez o segundo logo no primeiro minuto. Artur tabelou com Eduardo e tocou na saída do goleiro Eduardo Martini. A Ponte diminuiu aos 24 minutos. Josimar cruzou e Pablo Escobar desviou sem chances para o goleiro Luiz.

No entanto, nove minutos depois, Kleber aproveitou falha da zaga, dominou dentro da área e bateu forte, no canto esquerdo do goleiro adversário. Com 3 a 1 no placar, o São Caetano administrou bem o resultado.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando será realizada toda a sexta rodada da Série B. O São Caetano recebe o Náutico, às 19h30, novamente no Anacleto Campanella. A Ponte Preta visita o Coritiba, às 21 horas, na Arena Joinville.

Ficha técnica:

São Caetano 3 x 1 Ponte Preta

São Caetano - Luiz; Artur, Marcelo Batatais, Anderson Marques e Bruno Recife; Moradei, Augusto Recife (Lucas), Fernandes (Luciano Henrique), Everton Ribeiro e Kleber; Eduardo (Hugo). Técnico: Sérgio Guedes

Ponte Preta - Eduardo Martini; Alex Santos (Gerson), Diego, Naldo e Vicente; Josimar, Jonata Escobar (Reis), Tinga e Junai (Eder); Marcelinho e Pablo Escobar. Técnico: Jorginho.

Gols - Kleber, aos 42 minutos do primeiro tempo; Artur, a um, Pablo Escobar, aos 24, e Kleber, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Lucas e Artur (São Caetano); Alex Santos, Diego e Josimar (Ponte Preta).

Árbitro - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).