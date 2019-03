São Caetano x São Paulo: onde assistir ao vivo ao decisivo jogo

O São Paulo visita o São Caetano nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista, em busca da classificação à fase final do Campeonato Paulista. O time do Morumbi é o único dos grandes que ainda não garantiu sua passagem ao mata-mata do torneio.

Onde assistir São Caetano x São Paulo

São Caetano x São Paulo será transmitido pelos canal Premiere e ainda terá acompanhamento em tempo real pelo Estado. O São Paulo só depende de si para se classificar. Uma vitória simples coloca o time na fase seguinte para enfrentar o Ituano – o rival já está definido. A classificação também pode vir com um empate, desde que o Oeste, outro candidato à vaga, não supere o Mirassol por quatro gols de diferença. O rival São Caetano luta contra o rebaixamento e, portanto, precisa da vitória para se salvar.

O São Paulo está em crise. A equipe não fez gols em sete das 13 partidas que disputou. Já são seis derrotas na temporada – é o time do Brasil que mais perdeu, se forem consideradas as equipes que disputam a Série A do Brasileirão. A falta de criatividade, a má pontaria dos atacantes e o abalo emocional pelas derrotas recentes, como a eliminação na fase preliminar da Libertadores, são os principais problemas. O time fez 12 jogos em 13 jogos.

A escalação do time será um desafio para o técnico interino. O time tem seus dois principais articuladores – Hernanes e Nenê – contundidos. O equatoriano Robert Arboleda, principal zagueiro do time na temporada, foi convocado para os amistosos de sua seleção. Por outro lado, Bruno Alves está de volta após cumprir suspensão.