'São favoritos, mas nós acreditamos', projeta Crespo para jogo de volta das quartas com o Palmeiras

A expectativa de Hernán Crespo talvez fosse pelo menos sair do Morumbi com uma vantagem diante do Palmeiras, na primeira partida de ida das quartas de final da Libertadores. Mas, após o empate por 1 a 1, o técnico do São Paulo fez questão de enfatizar seu respeito pelo time que defende o último título da competição, chegando a classificar o rival como favorito.

Em entrevista coletiva, ao ser perguntado por que o rendimento do São Paulo havia caído com a igualdade no placar, Crespo não se furtou a culpar juiz, gramado ou dar qualquer outra justificativa. Para ele, o simples fato de ser um clássico e haver do outro lado o último campeão da América já bastava para o jogo ficar equilibrado.

Leia Também São Paulo e Palmeiras ficam no empate pelas quartas da Libertadores

"Não concordo que isso (de o rendimento do São Paulo cair no jogo) sempre aconteça. Hoje jogamos contra o último campeão da América. Foi um jogo muito equilibrado. Acredito que Libertadores é assim mesmo. Vamos ao Allianz Parque na volta tentar a vitória, é uma possibilidade. Mas sabemos que eles (Palmeiras) são favoritos, um elenco prestigioso. Mas nós acreditamos. Por que não acreditar?", disse o treinador do São Paulo.

Para o argentino, sua equipe poderia ter saído com a vitória, ampliando o placar, "mas não aconteceu", lamentando que o gol sofrido tenha sido de bola parada. O comandante são-paulino chegou a mencionar a atuação do goleiro Weverton, eleito o melhor em campo pela Conmebol. "Se devo pensar no que aconteceu, absolutamente concordo com a Conmebol que o melhor em campo foi o goleiro deles", concluiu Crespo.

O São Paulo visitará o Palmeiras no jogo de volta das quartas de final da Libertadores daqui a uma semana, na próxima terça-feira, na casa do rival, o Allianz Parque.

No sábado, a equipe tem compromisso pelo Brasileirão contra o Grêmio. Resta saber se o treinador irá optar por colocar grande parte dos reservas para poupar os titulares contra a decisão que vale vaga na semifinal da Libertadores ou se focará também no torneio nacional, no qual está colado na zona de rebaixamento.