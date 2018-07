São José e Audax empatam em jogo de ida da final da Copa do Brasil Feminina

Na primeira partida final da Copa do Brasil Feminina, São José e Audax empataram por 2 a 2 no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, na noite desta quarta-feira.

Como a final não tem os gols marcados fora de casa como critério de desempate, tudo será decidido no jogo da volta, na próxima quarta, às 19h30, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Quem vencer a segunda partida se sagrará campeão e, em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Em jogo equilibrado, o Audax saiu na frente com Paulinha, aos 22 minutos. Após bela troca de passes, a bola sobrou para a lateral tocar para o gol vazio e abrir o placar contra seu ex-clube.

A resposta do time da casa veio seis minutos mais tarde. Raquelzinha aproveitou cruzamento da esquerda e, de cabeça, completou com força para deixar tudo igual antes do intervalo.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Audax voltou a ficar na frente. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para a zagueira Pardal, que estufou as redes e marcou o segundo gol dos visitantes.

O São José pressionou e voltou a buscar a igualdade. Aos 31 minutos, Paulinha foi derrubada dentro da área e foi assinalado pênalti. Rosana cobrou bem e deu números finais ao empate por 2 a 2.