São José vence em casa e leva Libertadores feminina

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Diante do Estádio Martins Pereira lotado, o São José conquistou neste domingo, 27, em São José dos Campos (SP), o seu primeiro título internacional: a Copa Libertadores feminina. A equipe do Vale do Paraíba, que havia eliminado o todo poderoso Santos na semifinal, venceu o Colo Colo na decisão, por 1 a 0, nesta tarde, e deu ao Brasil o seu terceiro título em três edições do torneio.

Campeão das duas primeiras Libertadores femininas realizadas, o Santos terminou esta edição em terceiro, depois de fazer 6 a 0 no Caracas, no jogo preliminar em São José dos Campos. A equipe brasileira que mais investe na modalidade, já eliminada da Copa do Brasil, não tem mais chances de se classificar para a Libertadores do ano que vem.

O gol do título do São José foi marcado logo no início do segundo tempo, aos 5 minutos. Após cobrança de escanteio de Fran, pela direita do ataque, Poliana subiu mais do que a marcação e marcou, de cabeça, o seu terceiro gol no torneio.

Logo depois aconteceu a cena mais curiosa do jogo. O técnico Márcio Oliveira, no clube há uma década, decidiu trocar Daniele Batista por Fabiana Loirão, mas a atacante se recusou a sair de campo, mesmo sendo puxada pelas companheiras. Não havia o que fizesse a jogadora aceitar ser substituída. Depois, Priscila se machucou, precisou sair, e Fabiana entrou. Daniele ficou até o fim, vaiada a cada toque na bola.