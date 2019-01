São José x Inter: onde assistir ao vivo pela TV ao confronto pelo Gaúcho

São José e Inter se encontram neste domingo, às 17h (horário de Brasília), no estádio Passo D’Areia, em Porto Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho (veja a tabela). A partida contará com a transmissão da TV Globo (para o Rio Grande do Sul) e canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado.

As duas equipes perderam na rodada passada. O Inter foi derrotado pelo Pelotas por 2 a 1, fora de casa e com o resultado permaneceu com três pontos e ficou na 5ª colocação.

Já o São José também jogou longe de seus domínios e foi derrotado pelo Juventude por 1 a 0. Assim, a equipe de Porto Alegre também fica com três pontos.

Veja os jogos da terceira rodada do Gaúcho 2019

Sábado

Brasil de Pelotas x Novo Hamburgo

Domingo

São José x Internacional

Caxias x Avenida

Pelotas x São Luiz

Veranópolis x Aimoré

Segunda-feira

Grêmio x Juventude