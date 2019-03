São Luiz x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Gaúcho

São Luiz e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 19h (de Brasília), no estádio 19 de outubro, em Ijuí, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho.

São Luiz x Grêmio terá transmissão dos canais SporTV e Premiere e tempo real do Estado. Por ter feito melhor campanha, a segunda no geral, o Atlético joga por dois empates para se classificar para a decisão do Campeonato Estadual.

Para chegar às semifinais, o Atlético derrotou o Tupi por 3 a 1, enquanto o Boa eliminou o Tombense nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal.

Na primeira rodada do Campeonato Mineiro, em 20 de janeiro, o Atlético-MG goleou o Boa por 5 a 0. Ricardo Oliveira (3), Cazares e Elias fizeram os gols.